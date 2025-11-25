ДомойАвтоновости сегодняToyota избавится от Subaru в пользу Mazda: GR86 и MX-5 окажутся родственниками

Toyota избавится от Subaru в пользу Mazda: GR86 и MX-5 окажутся родственниками

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
ROADSTER GR86 F 251026 SO 1

Долгое время Toyota в своих спортивных проектах сотрудничала с Subaru. Одним из общих детищ двух японских автопроизводителей были заднеприводные купе GR86 и BRZ соответственно.

Машины неплохо продавались даже несмотря на ряд конструктивных недостатков, в том числе с двигателем (при агрессивной езде их мотор страдал от недостаточного смазывания).

В проекте совершенно нового GR86 Toyota может свернуть партнерство с Subaru, заменив эту компанию на Mazda. По крайней мере о таком развитии событий говорят японские СМИ.

223 1
Слева рендер нового Toyota GR86, справа – родственной ему Mazda MX-5 следующей генерации

По данным портала «BestCarWeb», «Тойота» собирается построить следующий GR86 в основе модели Mazda Roadster/MX-5. Утверждается, что инженер Mazda уже переведен в Toyota и переговоры о совместной разработке свежих поколений их спортивных моделей продвигаются успешно. 

Ожидается, что новый Toyota GR86 построят на совершенно новой платформе. Несмотря на это машина сохранит актуальную переднемоторную компоновку и систему заднего привода. 

Руководство «Тойоты» избегает упоминания проекта нового GR86 в прессе, а также игнорирует все запросы журналистов на эту тему. В случае, если проекту дадут «зеленый свет», то он дебютирует в течение 2027 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Novitec придумал для Lamborghini Urus SE широкофюзеляжный обвес

Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это...

Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в...

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта...

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Японский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже...

Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет...

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для...

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+