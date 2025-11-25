Toyota избавится от Subaru в пользу Mazda: GR86 и MX-5 окажутся родственниками

Долгое время Toyota в своих спортивных проектах сотрудничала с Subaru. Одним из общих детищ двух японских автопроизводителей были заднеприводные купе GR86 и BRZ соответственно.

Машины неплохо продавались даже несмотря на ряд конструктивных недостатков, в том числе с двигателем (при агрессивной езде их мотор страдал от недостаточного смазывания).

В проекте совершенно нового GR86 Toyota может свернуть партнерство с Subaru, заменив эту компанию на Mazda. По крайней мере о таком развитии событий говорят японские СМИ.

Слева рендер нового Toyota GR86, справа – родственной ему Mazda MX-5 следующей генерации

По данным портала «BestCarWeb», «Тойота» собирается построить следующий GR86 в основе модели Mazda Roadster/MX-5. Утверждается, что инженер Mazda уже переведен в Toyota и переговоры о совместной разработке свежих поколений их спортивных моделей продвигаются успешно.

Ожидается, что новый Toyota GR86 построят на совершенно новой платформе. Несмотря на это машина сохранит актуальную переднемоторную компоновку и систему заднего привода.

Руководство «Тойоты» избегает упоминания проекта нового GR86 в прессе, а также игнорирует все запросы журналистов на эту тему. В случае, если проекту дадут «зеленый свет», то он дебютирует в течение 2027 года.