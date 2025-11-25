Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

ДомойАвтоновости сегодняНовый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Текст: Михаил Романченко
Действующая генерация универсала Subaru Levorg представлена на японском авторынке на протяжении уже пяти лет и вскоре подойдет к моменту, когда ей понадобится плановый переход в следующее поколение. Накануне о нем выяснились первые подробности.

Авторитетный японский журнал «BestCarWeb» пишет о том, что в свежей генерации «Леворг» ждет радикальная визуальная трансформация. Машине обещают совершенно новый дизайн, который будет реализован с использованием большого количества резких граней и совсем другого оформления передней части кузова.

Автомобиль может примерить рельефный капот с большим воздухозаборником, дневные ходовые огни, выполненные в виде светодиодных росчерков, широкую решетку радиатора, интегрированную в нижнюю часть бампера, и отдельно стоящие основные блоки фар, обрамленные пластиковыми накладками.

Неофициальный рендер нового Subaru Levorg

Универсал должен сохранить пространство для задних пассажиров и вместительный багажник, которые были его сильной стороной в актуальном поколении.

Что касается изменений в механической стороне, то инсайдеры пишут о планах Subaru оснастить следующий Levorg мощной гибридной силовой установкой. В качестве одного из вариантов рассматривается 2,5-литровый оппозитный двигатель, работающий в режиме S:HEV. Ассистировать ему предстоит сразу двум электромоторам, первый из которых отвечает за функции генератора, а второй за тяговое усилие. 

Симметричная система полного привода (Symmetrical AWD) должна сохраниться, как и текущие неэлектрифицированные турбомоторы. 

Официальный дебют Subaru Levorg следующего поколения намечен на осень 2026 года. 

