Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это неудивительно

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
В этом году Toyota представила шестое поколение кроссовера RAV4. Автомобиль еще не вышел в продажу, поэтому пока для продаж во всем мире доступна только его пятая генерация. Но и она пользуется высоким спросом как среди покупателей, так и среди угонщиков.

Ассоциация по предупреждению страховых преступлений Канады (Équité Association) на днях опубликовала рейтинг из десяти самых угоняемых автомобилей за 2024 год, который возглавил Toyota RAV4. На долю этого японского SUV пришлось 2 тысячи 80 автомобильных краж в стране.

Toyota Rav4 PHEV 1 1
Toyota RAV4

Отдельно отмечено, что самыми привлекательными для автоугонщиков стали экземпляры «РАВ4» 2021 года выпуска.

СМИ пишут, что появление Toyota RAV4 в числе лидеров по количеству угонов в Канаде неудивительно, поскольку такие машины сейчас припаркованы почти у каждого второго местного дома. 

2024 Toyota RAV4 Prime 1017 7 large
Интерьер Toyota RAV4

Кроме того, «РАВ4» отвечает главным потребностям воров. К примеру, своим высоким спросом на вторичном рынке.

Что касается других машин, интересных для канадских автоугонщиков, то следом за Toyota RAV4 по итогам 2024 года расположились: Honda CR-V, Lexus RX, Toyota Highlander, Honda Civic и Ford F-150. 

Фото:Toyota

