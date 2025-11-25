ДомойАвтоновости сегодняНовый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Текст: Алексей Шмидт
Вслед за выходом второго поколения кроссоверов Kia Telluride аналогичная крупная модернизация теперь ожидает гораздо более «старую» модель корейского автопроизводителя – Sorento. 

Машина продается в нынешнем варианте с 2020 года, а в 2023-м году была обновлена. От ее будущего поколения сейчас ожидают радикальных изменений как по части внешности, так и по «технике», которые должны позволить ей проще конкурировать с более дешевыми и набирающими популярность во всем мире китайскими кроссоверами. 

Неофициальный рендер нового Kia Sorento

Дизайнеры YouTube-канала «NYMammoth» недавно дали собственный прогноз перемен в экстерьере Sorento, которые может пережить этот кроссовер. И предполагают, что машина по части внешности будет опираться на экстерьерные решения свежего Kia Telluride.

У более крупного кроссовера свежий «Соренто» может унаследовать фары с проекционными лампами и фирменной подсветкой ДХО Starmap. Широкую решетку радиатора автомобиль должен срисовать с пикапа Tasman, а также приобрести скрытые в кузове дверные ручки и новую линию остекления.

Неофициальный рендер нового Kia Sorento в версии X-Pro

Продавать новый Kia Sorento будут в том числе во внедорожной комплектации X-Pro, оснащенной специальными «грязевыми» покрышками, а также отличающейся увеличенным клиренсом. 

О том, какие перемены ждут техническую сторону следующего «Соренто», данных пока нет. Сроки запуска нового поколения этой модели также сейчас засекречены, но корейская пресса пишет, что машину могут отправить в продажу примерно во второй половине 2027 года.

Фото:NYMammoth

