Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Текст: Ростислав Архипов
Toyota активно взялась за развитие своей линейки спортивных автомобилей. Помимо нынешних моделей японский автопроизводитель собирается воскресить ряд легендарных имен из прошлого, в том числе купе Celica.

По новой информации, раскрытой японскими инсайдерами, свежая «Селика» вернется в строй уже через 2-2,5-года и снаружи будет представлять собой подобие футуристичного суперкара.

Концепт-кар Toyota FT-Se

Портал «Goo-net» полагает, что машина примерит дизайн, который был заложен концепцией FT-Se. Этот прототип представили на «Японской выставке мобильности» в 2023 году, но так и не трансформировался в серийное купе.

Двухдверный автомобиль с двухместным салоном вопреки слухам не будет электрифицирован. Вместо этого продавать новую Celica собираются исключительно с ДВС, правда его характеристики пока неизвестны.

11 1 1
Рендерное изображение новой Toyota Celica

Ряд японских журналистов указывает на то, что под капот новой «Селики» могут установить новейший турбированный двигатель с индексом G20E, который пока представлен только в виде концепта.

Какими окажутся показатели его отдачи в серийном виде сейчас загадка, однако на премьере его макета говорилось о цифрах мощности от 450 до 600 л.с. и даже о более высоких характеристиках при использовании специальных турбин.

Презентация новой Toyota Celica, готовой к началу производства и продаж, запланирована на 2027-2028 год.

Фото:Goo-net, Toyota

