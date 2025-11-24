ДомойАвтоновости сегодняЕдинственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали в Японии в деталях

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали в Японии в деталях

Текст: Алексей Шмидт
Полиция Японии постепенно расширяет свои автопарки более современными местными автомобилями, отдельные экземпляры из которых передаются ей безвозмездно от ведущих автопроизводителей. Одна из таких компаний – Toyota, которая в марте этого года подарила полицейским префектуры Аити новый кроссовер Crown Sport PHEV.

Спустя более, чем полгода, автомобиль впервые показали вживую на автовыставке в Нагойе, а также раскрыли о нем подробности. 

001 l 1
Полицейский Toyota Crown Sport PHEV

Патрульный Toyota Crown Sport PHEV выделяется на фоне массовой версии этой модели специальной черно-белой ливреей и надписями на бортах и корме «Police».

005 l 1
006 l 1
007 l 1
Отличительные детали полицейского Toyota Crown Sport PHEV

Автомобиль оснастили также блоком «люстры» на крыше красного цвета, радиостанцией с рацией и дополнительным пассажирским наружным зеркалом, установленным поверх традиционного. 

Механически кроссовер ничем не отличается от товарных Crown Sport HEV и оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой, работающей на базе 2,5-литрового бензинового атмосферного мотора.

004 l 1

Мощность ДВС в нем равна 177 лошадиным силам и 219 Нм момента, электромотора, расположенного спереди, равна 182 л.с. и 270 Нм, а заднего электродвигателя 54 л.с. и 121 Нм.

Совокупная отдача этой связки достигает 306 лошадиных сил. С места до 100 километров в час такие кроссоверы разгоняются за 5,7-секунды, чего должно хватать, чтобы догонять преступников.

