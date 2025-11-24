ДомойАвтоновости сегодня5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом виде

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом виде

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2025 11 24 в 10.55.06

В феврале 2023 года Toyota представила новый большой кроссовер Grand Highlander. Первым и пока главным рынком для нее остаются Штаты, но не исключено, что в будущем автомобиль доберется до других стран.

А пока увеличенный «Хайлендер» готовится к тому, чтобы пройти через первую полноценную модернизацию. О том, по какому сценарию она пройдет, накануне пофантазировал дизайнер из студии «Digimods Design».

Независимый художник полагает, что реформенный Grand Highlander должен существенным образом поменять свой вид, обзаведясь перелицованной передней частью кузова и кормой. 

Снимок экрана 2025 11 24 в 10.55.36
Рендер обновленного кроссовера Toyota Grand Highlander

Обе стороны машины примерят современный дизайн Toyota, ранее опробованный в проектах Crown, Camry, Prius и RAV4, но с рядом доработок.

Так, к примеру, модернизированному Grand Highlander может достаться большой светодиодный дневной ходовой фонарь в формы подковы, совершенно новая решетка радиатора, прямоугольные основные кластеры фар, новый блок задних фонарей в стиле свежего «РАВ4», а также перелицованные бамперы и выкрашенные в цвет кузова накладки на колесных арках.

Снимок экрана 2025 11 24 в 10.56.03
Рендер обновленного кроссовера Toyota Grand Highlander

Технически серьезных перемен в проекте нового Grand Highlander не планируется. Актуальный кроссовер построен на платформе GA-K. Длина автомобиля равна 5,1-метру, а расстояние между осями достигает 2,9-метров. 

Сейчас такие вседорожники продают в трех вариантах исполнения: с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 270 лошадиных сил, 2,5-литровым гибридным агрегатом на 246 «сил» и 2,4-литровым гибридом на 367 «скакунов». Привод можно выбирать между передним или полным. 

Премьера обновленного Toyota Grand Highlander должна состояться в течение 2026 года. 

Фото:Digimods Design

