Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

В сентябре прошлого года Honda представила новый кроссовер HR-V e:HEV в Японии. Машина также давненько предлагается в Европе. Именно там ее недавно взяли на тест, чтобы выяснить важные подробности об управляемости этого автомобиля.

В руки портала «Km77» попал HR-V e:HEV с двигателем мощностью 131 лошадиную силу, который с завода комплектуется покрышками Michelin Premacy 4.

Машину подвергли так называемому «лосиному тесту», в рамках которого конусами имитируется траектория объезда внезапно вышедшего на дорогу лося.

Испытания Honda HR-V e:HEV в “Лосином тесте”

Первая попытка совершить манёвр у HR-V e:HEV оказалась неудачной. Машина задела конус за осевой линией на скорости 75 километров в час.

Однако со второго раза, когда кроссовер разогнался до 77 километров в час, новый HR-V e:HEV успешно и быстро обогнул конус и вернулся на исходную полосу, тем самым выполнив условия испытания.

Испытания Honda HR-V e:HEV в “Лосином тесте”

Напомним, Honda HR-V e:HEV является прямым конкурентом Toyota Corolla Cross. Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 107 лошадиных сил и 131 Нм, работающим в паре с двумя электрическими двигателями.

Первый состыкован с ДВС и предназначен только для выработки энергии, а второй отвечает за вращение колес. Максимальная отдача системы равна 131 лошадиной силе и 253 Нм.