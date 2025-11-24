ДомойАвтоновости сегодняНовый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
251123 30130 1 E4gZL

В сентябре прошлого года Honda представила новый кроссовер HR-V e:HEV в Японии. Машина также давненько предлагается в Европе. Именно там ее недавно взяли на тест, чтобы выяснить важные подробности об управляемости этого автомобиля.

В руки портала «Km77» попал HR-V e:HEV с двигателем мощностью 131 лошадиную силу, который с завода комплектуется покрышками Michelin Premacy 4. 

Машину подвергли так называемому «лосиному тесту», в рамках которого конусами имитируется траектория объезда внезапно вышедшего на дорогу лося.  

251123 30130 2 7WyZb
Испытания Honda HR-V e:HEV в “Лосином тесте”

Первая попытка совершить манёвр у HR-V e:HEV оказалась неудачной. Машина задела конус за осевой линией на скорости 75 километров в час.

Однако со второго раза, когда кроссовер разогнался до 77 километров в час, новый HR-V e:HEV успешно и быстро обогнул конус и вернулся на исходную полосу, тем самым выполнив условия испытания. 

251123 30130 3 sDDBV
Испытания Honda HR-V e:HEV в “Лосином тесте”

Напомним, Honda HR-V e:HEV является прямым конкурентом Toyota Corolla Cross. Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 107 лошадиных сил и 131 Нм, работающим в паре с двумя электрическими двигателями.

Первый состыкован с ДВС и предназначен только для выработки энергии, а второй отвечает за вращение колес. Максимальная отдача системы равна 131 лошадиной силе и 253 Нм. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Km77

Читайте также:

Последние новости:

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при...

В Китае разработали микроквартиру на колесах, которая стоит...

Легендарный минивэн Mitsubishi оказался лучше Toyota, Honda и...

Новый Mitsubishi Pajero Mini урежут во внедорожных способностях

Популярный минивэн Nissan готов измениться в промежуточном рестайлинге

Уходящая обновленная Mitsubishi Delica D:5 вызвала ажиотаж: очередь...

3 немецких бренда делают самые надежные машины

В Россию привезли премиальный полноразмерный седан с самыми...

Новый минивэн Toyota Voxy стал спортивнее благодаря боди-киту...

Замену самого доступного кроссовера Mazda CX-3 показали на...

Японский грузовичок превратили в комфортную хижину на колесах...

В Volkswagen не считают, что сенсорные кнопки в...

Новый Nissan для бездорожья постараются сделать недорогим

Следующий Nissan Pathfinder превратится из семейного кроссовера в...

Porsche 911 GT3 удалось сделать быстрее, не притрагиваясь...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+