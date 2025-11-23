Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при этом не Audi

Когда речь заходит о премиальных немецких автомобилях, первое, что многим приходит в голову, это Mercedes-Benz, BMW, Maybach, Porsche и Audi. Эти бренды на протяжении десятилетий выпускают одни из лучших роскошных машин и их часто используют в качестве эталона для сравнения с конкурентами из других стран мира.

Традиционно в этот список не входит Volkswagen, известный больше как автомобильный бренд «для народа». Однако даже в его портфолио еще недавно была одна модель, которая способна по уровню роскоши бросить вызов даже Mercedes, но при этом не стоить очень дорого.

Речь о Volkswagen Arteon. Немецкий фастбэк прожил короткую жизнь, которая началась в 2017 году и завершилась в 2023-м. Автомобиль выделялся обилием роскошных и комфортных функций, стильным дизайном, вместительным салоном и производительным двигателем.

На момент выхода в продажу VW Arteon стоил значительно дешевле некоторых своих конкурентов, таких как Audi A5 Sportback, Mercedes-Benz CLE Coupe и BMW 4-Series Gran Coupe, но ни это обстоятельство, ни динамика (разгон от 0 до 100 км/ч за 6,5-секунды) и комфорт внутри так и не смогли сделать из него бестселлер.

Люди, стремившиеся к покупке премиального автомобиля, смотрели на Arteon косо и оказались неготовы выбирать вместо Audi, BMW и Mercedes машину Volkswagen.

Продажи модели падали и в итоге в 2023 году конвейер покинул фастбэк «Артеон», а его единственная универсал модификация исчезла из автосалонов двумя годами спустя – в начале 2025-го.