Популярный минивэн Nissan готов измениться в промежуточном рестайлинге

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2 6

В 2022 году Nissan представил в Японии новое поколение минивэна Serena. Автомобиль немного поменялся внешне и приобрел новейшую гибридную силовую установку e-Power.

Ожидается, что в феврале 2026 года эта модель переживет промежуточную модернизацию, которая затронет ее внешнюю сторону и, возможно, даже характеристики.

Японская пресса пишет, что реформенный Nissan Serena должен примерить доработанный дизайн. Решетка радиатора может стать вертикальной и обзавестись интегрированными в нее дневными ходовыми огнями, фары оказаться более «острыми», а бампер обзавестись встроенными в него динамичными воздухозаборниками.

44
Рендер обновленного Nissan Serena

Другие перемены по части внешности должны включить в себя также колесные диски нового дизайна.

Что касается интерьерных изысков, то инсайдеры обещают новой «Серене» 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 10,8-дюймовый проекционный дисплей. 12,3-дюймовый центральный экран будет оснащен встроенной системой навигации от Google, а также отображением камер кругового обзора с 3D-эффектом. 

В качестве опции для задних сидений предложат сверхбольшой 15,6-дюймовый тачскрин. 

251123 30124 51 R6m3u 1
Рендер интерьера обновленного Nissan Serena

Материалы отделки салона модернизированного минивэна, по слухам, также будут обновлены, а фирменная система помощи водителю ProPilot 2.0 войдет в базовую комплектацию. 

Двигатель автомобиля не изменится. Приводить в движение новую Serena по-прежнему будет гибрид e-Power второго поколения, основанный на 1,4-литровом атмосферном бензиновом двигателе.

Силовая установка выделяется своей высокой топливной экономичностью, тратя в среднем на преодоление машиной каждых 100 километров пути по 4,8-литра бензина. 

Фото:Motor-Fan, Nissan

