Новый минивэн Toyota Voxy стал спортивнее благодаря боди-киту от Gazoo Racing

В сентябре этого года Toyota представила в Японии обновленную версию своего минивэна-бестселлера Voxy. Но помимо рестайлинга эта модель также обзавелась специальной модификацией от спортивного подразделения «Тойоты» Gazoo Racing. Конкретно для «Вокси» оно выпустило заводской комплект доработок GR Parts, придающий этому популярному минивэну новый динамичный внешний вид.

Voxy – это среднеразмерный минивэн, расположенный выше Sienta и Alphard. Его длина составляет 4695 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1895 мм, а колесная база – 2850 мм.

Комплект GR Parts для нового Toyota Voxy

Комплект визуального оформления GR Parts добавляет и без того модернизированной внешности Voxy спортивный облик благодаря эксклюзивным аксессуарам, таким как специальная решетка радиатора, сплиттер переднего бампера со светодиодными дневными ходовыми огнями, аэродинамичные боковые юбки и диффузор заднего бампера.

Дополняют образ машины улучшенные 18-дюймовые многоспицевые черные колесные диски.

Специальные колеса GR Parts для Toyota Voxy

Стоимость комплекта GR Parts для Toyota Voxy составляет 280 тысяч иен (140 тысяч рублей). Дополнительно придется заплатить за колеса GR. Причем немало. Каждое из них оценено в 316 тысяч 800 иен (почти 160 тысяч рублей).

Несмотря на доработки по части экстерьера, Gazoo Racing оставили техническую сторону Toyota Voxy без изменений.

Минивэн даже с комплектом GR Parts продолжит продаваться с 2-литровым бензиновым атмосферным мотором и гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС. Первый развивает мощностью 170 лошадиных сил, а комбинированная отдача второй равна 140 «силам».