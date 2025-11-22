В Volkswagen не считают, что сенсорные кнопки в их машинах достойны суда

После несколько месяцев судебных тяжб в США, где владельцы электрического кроссовера ID.4 подали иск против Volkswagen из-за сенсорных кнопок на руле их машин, якобы представляющих угрозу безопасности, немецкий автопроизводитель подает ходатайство об отклонении иска.

В деле против немецкого автопроизводителя пострадавшие утверждали, что из-за сенсорных кнопок на руле модели ID.4 непреднамеренно активируют адаптивный круиз-контроль. И некоторые попадают из-за этого в аварии. Более того, двое истцов даже заявили, что теперь боятся ездить на своих машинах из-за этого риска.

Позиция Volkswagen выглядит совершенно противоположной. По мнению защиты, непреднамеренное включение системы адаптивного круиз-контроля может нервировать водителей, но не является неисправностью.

Салон VW ID.4

Комментируя слова одного из истцов, который задел кнопку активации адаптивного круиз-контроля заезжая на парковочное место, из-за чего его машина неожиданно разогналась и врезалась в дерево, в VW отметили, что девушка не утверждала, что во время инцидента пыталась нажать на тормоз.

Что касается другого подобного ДТП, то адвокаты немецкой компании отмечали, что свидетельств произошедшего нет, так как регистратор машины не работал.

По словам представителей VW, гарантийные требования коллективного иска несостоятельны, а сами истцы не указали четко на дефект, который, по их мнению, характерен для их электрического кроссовера.