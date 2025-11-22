ДомойАвтоновости сегодняВ Volkswagen не считают, что сенсорные кнопки в их машинах достойны суда

В Volkswagen не считают, что сенсорные кнопки в их машинах достойны суда

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия dac6f3de 49ef 493e ad12 96c6c718261b LHDVolkswagenID.42024Exterior 05 1

После несколько месяцев судебных тяжб в США, где владельцы электрического кроссовера ID.4 подали иск против Volkswagen из-за сенсорных кнопок на руле их машин, якобы представляющих угрозу безопасности, немецкий автопроизводитель подает ходатайство об отклонении иска.

В деле против немецкого автопроизводителя пострадавшие утверждали, что из-за сенсорных кнопок на руле модели ID.4 непреднамеренно активируют адаптивный круиз-контроль. И некоторые попадают из-за этого в аварии. Более того, двое истцов даже заявили, что теперь боятся ездить на своих машинах из-за этого риска. 

Позиция Volkswagen выглядит совершенно противоположной. По мнению защиты, непреднамеренное включение системы адаптивного круиз-контроля может нервировать водителей, но не является неисправностью.

7ffab66325c5104e28b07fcfbf148381cc5b0037 1280x720 1
Салон VW ID.4

Комментируя слова одного из истцов, который задел кнопку активации адаптивного круиз-контроля заезжая на парковочное место, из-за чего его машина неожиданно разогналась и врезалась в дерево, в VW отметили, что девушка не утверждала, что во время инцидента пыталась нажать на тормоз.

Что касается другого подобного ДТП, то адвокаты немецкой компании отмечали, что свидетельств произошедшего нет, так как регистратор машины не работал.

По словам представителей VW, гарантийные требования коллективного иска несостоятельны, а сами истцы не указали четко на дефект, который, по их мнению, характерен для их электрического кроссовера.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan для бездорожья постараются сделать недорогим

Следующий Nissan Pathfinder превратится из семейного кроссовера в...

Porsche 911 GT3 удалось сделать быстрее, не притрагиваясь...

Задиры и ржавчина: что стало с Volvo V90...

Россияне устанут ждать новый кроссовер Lada T-134 

Hyundai утверждает, что обогнал Volkswagen по прибыли: теперь...

Бюджетный минивэн Toyota на 7 мест обновляется и...

Новая недорогая Toyota для ЮВА удивила мизерным расходом...

За новым премиальным вседорожником Zeekr выстраиваются очереди

BMW из 90-х продают в 2 раза дороже,...

Популярный кей-кар Honda обновился и получил новую спецверсию

Кроссовер Chery назвали «Лучшим автомобилем Великобритании»: он обскакал...

Fiat представит концептуальный кемпер, у которого не будет...

Самый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он...

Потенциальный оппонент Suzuki Jimny из Италии: рендеры нового...

К дебюту готовится 3-колесный электрокар с революционной компоновкой

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+