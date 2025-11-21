ДомойАвтоновости сегодняСледующий Nissan Pathfinder превратится из семейного кроссовера в рамный внедорожник

Следующий Nissan Pathfinder превратится из семейного кроссовера в рамный внедорожник

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
rendering 2026 nissan pathfinder gets revealed early albeit only unofficially 14 1

Премьера пятой генерации семейного SUV Nissan Pathfinder датирована 2020-м годом. Недавно эта модель прошла через обновление, но в прессе уже говорят о ее новом поколении.

Журнал «TheDrive» задал несколько вопросов старшему вице-президенту Nissan Майклу Сауттеру по поводу новых внедорожников компании.

Топ-менеджер рассказал, что хочет, чтобы возрожденный вседорожник Xterra стал первым представителем нового семейства рамных автомобилей бренда. А также не исключил возвращение кроссовера Pathfinder в прежнее амплуа внедорожника, построенного на рамном пикапе. 

По словам Майкла Сауттера, это решение выглядело бы максимально логичным, поскольку название Pathfinder («Следопыт») должно ассоциироваться с внедорожными возможностями, а не с семейными поездками за продуктами.

rendering 2026 nissan pathfinder gets revealed early albeit only unofficially 17 1
Рендер нового поколения Nissan Pathfinder

Сроки запуска следующего Nissan Pathfinder, который может переехать на рамное шасси, пока не определены, но первым шагом в реализации всех внедорожных проектов должна стать локализация производства уже известных рамных моделей Xterra и Frontier.

Напомним, Nissan частично перевел Pathfinder с рамной конструкции на несущий кузов в 1995 году, но сохранил при этом машине жесткий задний мост, подключаемый полный привод и неплохие внедорожные качества. 

В 2004 году автомобиль вернулся к общей раме с пикапом Frontier, но с 2012 года представляет собой классический семейный кроссовер без каких-либо намеков на офф-роуд. 

Фото:Digimods Design
ИСТОЧНИК:The Drive

