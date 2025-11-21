Porsche 911 GT3 удалось сделать быстрее, не притрагиваясь к его двигателю

Актуальный Porsche 911 GT3 считается идеальным балансом между сдержанной динамикой и производительностью в сравнении с его экстремальной версией RS, но даже в нем есть пространство для доработок.

Компания Mahthey Racing доказала это на своем примере, модернизировав спортивный автомобиль «Порше» по собственному рецепту и сделав его быстрее, не притрагиваясь к двигателю.

Porsche 911 GT3 в обвесе Mahthey Racing

Совместно с инженерами Porsche специалисты Manthey смогли придумать для 911 GT3 комплект доработок, призванный увеличить прижимную силу машины и сократить время прохождения круга. Результатом стало ощутимое увеличение сцепления с дорогой и устойчивости, что очень важно для эффективного проезда поворотов.

В самой мягкой конфигурации обновленный GT3 генерирует прижим на уровне 355 кг. Но если переключить аэродинамику на агрессивные настройки, то эта величина возрастает до 540 кг. Это практически столько же, сколько демонстрируют гоночные машины.

Porsche 911 GT3 в обвесе Mahthey Racing

На улучшения темпа автомобиля влияют доработанный передний бампер с новыми воздухозаборниками и карбоновыми канардами, другой сплиттер, аэродинамические боковые юбки и задние колеса, обновленный задний бампер с большим карбоновым антикрылом и карбоновый диффузор.

Остальные доработки включают в себя индивидуально регулируемые 4-позиционные койловеры с пружинами, которые на 10% жестче, чем в предыдущем комплекте доработок для этой модели.

Porsche 911 GT3 в обвесе Mahthey Racing

Агрегатная сторона автомобиля не затрагивалась, но даже несмотря на это обновленный компанией Manthey Porsche 911 GT3 проезжает круг по Нюрбургрингу за 6 минут и 52,9-секунды, что на 2,7-секунды быстрее, чем модель 992.2 GT3.

Стоимость аэродинамического кита пока не раскрывается, но известно, что он поступит в продажу весной 2026 года.