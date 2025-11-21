Россияне устанут ждать новый кроссовер Lada T-134 

В конце января этого года компания «АвтоВАЗ» показала макет некоего нового кроссовера, который был обозначен как T-134.

Машина получила отсылки во внешности на классический внедорожник Niva Legend и теоретически могла бы пойти в серию. С тех пор никаких новых официальных подробностей о T-134 от «вазовцев» не поступало. Но это не значит, что проект точно отправился в корзину. Правда и о его скорой реализации сейчас речи не идет.

Истоки этого автомобиля черпаются в концепции Lada Niva Vision образца начала 2021 года (заглавное изображение). Тогда «АвтоВАЗ» собирался выпустить кроссовер, который должен был стать родственником «третьего» Renault Duster, но получить собственный дизайн и оснащение.

Макет Lada T-134

В качестве платформы для машины собирались задействовать архитектуру CMF-B, которая все же была использована в проекте Lada Iskra, но с рядом доработок.

На показе проекта T-134 было обозначено, что «АвтоВАЗ» не собирается использовать тот же самый подход, что был реализован с «Искрой», и видит серийную версию этой модели построенной на платформе Vesta.

Путь превращения концептуального кроссовера T-134 в серийный в любом случае будет тернистым. Адаптация проекта, который даже на макете повторяет внешне Duster 3 поколения, под российскую платформу B/C – та еще задача. Но даже это не главная проблема этой модели.

На данный момент в арсенале у «АвтоВАЗа» отсутствует собственный двигатель, способный хоть как-то «тянуть» машину такого размера и веса, а также трансмиссий, с которыми можно было бы объединить этот мотор.

Единственным решением этого вопроса могла бы стать разработка собственных агрегатов (в крайнем случае закупка их в Китае).

Кроме того, у «вазовцев» до сих пор нет собственной современной системы полного привода, а нынешняя устаревшая технология 4WD классической «Нивы» для этого проекта абсолютно не подходит.

Все это подводит к одной ключевой мысли – если кроссовер Lada T-134 и появится в продаже, то произойдет это только ближе к концу десятилетия, а то и позже.