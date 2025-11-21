Hyundai утверждает, что обогнал Volkswagen по прибыли: теперь он второй после Toyota

На специальном мероприятии во Франции, посвященном дебюту концепта Genesis Magma, гендиректор Hyundai Motor Company Хосе Муньос сделал сенсационное заявление, рассказав, что корейский автогигант опередил Volkswagen Group и стал вторым по прибыльности автопроизводителем в мире.

Первым, напомним, остается Toyota, но за вторую строчку долгое время велась ожесточенная борьба.

«Если учесть прибыль, то мы уже занимаем второе место. Так что недавно мы обогнали Volkswagen», – накануне удивил прессу генеральный директор Hyundai Motor Company.

Концепт-кары Genesis Magma

Поверить в это заявление будет несложно. Судьбы Volkswagen Group и концерна Hyundai в последнее время сильно разошлись.

Пока корейский автопроизводитель активно расширяет модели и рынки их сбыта, немецкий переживает кризис и сокращает расходы.

Неприятности VW Group рискуют перерасти в снежный ком, приведя к закрытию многих крупных заводов в Германии. И выход из этой ситуации, судя по последним заявлениям руководства немецкого концерна, пока не найден.