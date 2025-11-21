Hyundai утверждает, что обогнал Volkswagen по прибыли: теперь он второй после Toyota

ДомойАвтоновости сегодняHyundai утверждает, что обогнал Volkswagen по прибыли: теперь он второй после Toyota

Текст: Ростислав Архипов
На специальном мероприятии во Франции, посвященном дебюту концепта Genesis Magma, гендиректор Hyundai Motor Company Хосе Муньос сделал сенсационное заявление, рассказав, что корейский автогигант опередил Volkswagen Group и стал вторым по прибыльности автопроизводителем в мире. 

Первым, напомним, остается Toyota, но за вторую строчку долгое время велась ожесточенная борьба.

«Если учесть прибыль, то мы уже занимаем второе место. Так что недавно мы обогнали Volkswagen», – накануне удивил прессу генеральный директор Hyundai Motor Company.

Концепт-кары Genesis Magma

Поверить в это заявление будет несложно. Судьбы Volkswagen Group и концерна Hyundai в последнее время сильно разошлись.

Пока корейский автопроизводитель активно расширяет модели и рынки их сбыта, немецкий переживает кризис и сокращает расходы. 

Неприятности VW Group рискуют перерасти в снежный ком, приведя к закрытию многих крупных заводов в Германии. И выход из этой ситуации, судя по последним заявлениям руководства немецкого концерна, пока не найден. 

