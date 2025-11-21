ДомойАвтоновости сегодняБюджетный минивэн Toyota на 7 мест обновляется и расширяет географию продаж

Бюджетный минивэн Toyota на 7 мест обновляется и расширяет географию продаж

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
251120 30109 1 LazOT 1

В 2022 году Toyota представила новое поколение недорогого минивэна Innova. Машина оказалась очень популярна на своем главном и единственном рынке сбыта – в Юго-Восточной Азии. Сейчас она представлена не во всех странах региона, но этот момент вскоре будет исправлен.

На автосалоне в Индонезии GIAAS Toyota представила обновленный минивэн Innova, который выходит на местный рынок с приставкой к названию Zenix. Автомобиль оценен в 430 миллионов 600 тысяч местных рупий, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей.

Длина нового Innova Zenix составляет 4,8-метра, а ширина и высота по 1,8-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам.

251120 30109 2 6KV6y 1
Обновленный Toyota Innova Zenix

Реформенный автомобиль практически не отличается от предшественника с точки зрения визуала и представляет собой что-то вроде смеси кроссовера и классического минивэна. 

В салоне свежий Innova Zenix обладает уже в базовой комплектации 7-дюймовой цифровой панелью приборов и 10-дюймовым центральным сенсорным экраном, а также может похвастаться трехрядной семиместной компоновкой сидений по схеме 2+2+3.

innova
Интерьер обновленного Toyota Innova Zenix

В самых дорогих исполнениях покупатели минивэна смогут рассчитывать на 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей, 10-дюймовую развлекательную систему для задних пассажиров и панорамный люк с электроприводом.

251120 30109 6 foL9F
Гибридная силовая установка обновленного Toyota Innova Zenix

Под капотом Innova Zenix в Индонезии будет размещен либо 2-литровый атмосферный бензиновый мотор, либо гибридная силовая установка. Первый развивает мощность в 174 лошадиные силы, а вторая выдает 186 л.с. соответственно. Ассистирует обоим вариатор CVT. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Новая недорогая Toyota для ЮВА удивила мизерным расходом...

За новым премиальным вседорожником Zeekr выстраиваются очереди

BMW из 90-х продают в 2 раза дороже,...

Популярный кей-кар Honda обновился и получил новую спецверсию

Кроссовер Chery назвали «Лучшим автомобилем Великобритании»: он обскакал...

Fiat представит концептуальный кемпер, у которого не будет...

Самый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он...

Потенциальный оппонент Suzuki Jimny из Италии: рендеры нового...

К дебюту готовится 3-колесный электрокар с революционной компоновкой

Новая гибридная система Mazda станет основным источником энергии...

У кросс-универсала Toyota Crown появилась юбилейная версия

В России начали продавать самый надежный семейный кроссовер...

Известный в России корейский кроссовер скоро изменится сразу...

Renault подтвердила выпуск нового брутального автомобиля для бездорожья

Японец расхвалил и раскритиковал Lada Niva: это уже...

Renault готовит новый гигантский гибридный кроссовер на платформе...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+