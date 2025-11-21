Бюджетный минивэн Toyota на 7 мест обновляется и расширяет географию продаж

В 2022 году Toyota представила новое поколение недорогого минивэна Innova. Машина оказалась очень популярна на своем главном и единственном рынке сбыта – в Юго-Восточной Азии. Сейчас она представлена не во всех странах региона, но этот момент вскоре будет исправлен.

На автосалоне в Индонезии GIAAS Toyota представила обновленный минивэн Innova, который выходит на местный рынок с приставкой к названию Zenix. Автомобиль оценен в 430 миллионов 600 тысяч местных рупий, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей.

Длина нового Innova Zenix составляет 4,8-метра, а ширина и высота по 1,8-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам.

Обновленный Toyota Innova Zenix

Реформенный автомобиль практически не отличается от предшественника с точки зрения визуала и представляет собой что-то вроде смеси кроссовера и классического минивэна.

В салоне свежий Innova Zenix обладает уже в базовой комплектации 7-дюймовой цифровой панелью приборов и 10-дюймовым центральным сенсорным экраном, а также может похвастаться трехрядной семиместной компоновкой сидений по схеме 2+2+3.

Интерьер обновленного Toyota Innova Zenix

В самых дорогих исполнениях покупатели минивэна смогут рассчитывать на 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей, 10-дюймовую развлекательную систему для задних пассажиров и панорамный люк с электроприводом.

Гибридная силовая установка обновленного Toyota Innova Zenix

Под капотом Innova Zenix в Индонезии будет размещен либо 2-литровый атмосферный бензиновый мотор, либо гибридная силовая установка. Первый развивает мощность в 174 лошадиные силы, а вторая выдает 186 л.с. соответственно. Ассистирует обоим вариатор CVT.