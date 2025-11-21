Новая недорогая Toyota для ЮВА удивила мизерным расходом топлива

В конце августа 2024 года Toyota представила обновленную версию седана Yaris Ativ (он же Vios в зависимости от страны сбыта). Автомобиль поменялся внешне, а также приобрел новейшую гибридную систему.

На днях в Таиланде провели испытания свежего Yaris Ativ на реальный расход топлива и оказались удивлены результатом. Местные СМИ обкатывали машину на дорогах общего пользования в городских и трассовых режимах езды. И бюджетная 4-дверка показала себя в этих тестах позитивным образом, продемонстрировав чудеса экономичности.

Интерьер Toyota Yaris Ativ 2025

Средний уровень потребления топлива нового Yaris Ativ в ходе поездки со скоростью 110 км/ч с включенным кондиционером и двумя пассажирами на борту составил всего 4,3-литра бензина на каждые 100 пройденных километров.

Кроме того, машина продемонстрировала себя еще и более динамичной, чем ее предшественница.

Гибридная силовая установка Toyota Yaris Ativ 2025

Как пишет тайский портал «Headlightmag», гибридные Yaris Ativ оснащаются 1,5-литровым двигателем 2NR-VEX, который развивает мощность в 91 л.с. и 121 Нм крутящего момента.

Отдача электромотора, входящего в эту силовую установку, равна 80 «силам» и 141 Нм. В качестве коробки передач седан использует бесступенчатый вариатор E-CVT.

Согласно замерам, время ускорения этой четырехдверки с места до 100 км/ч в четырех попытках выглядело следующим образом: 9,77-секунды, 9,77-секунды, 9,72-секунды и 9,75-секунды. Это быстрее и стабильнее, чем делал предыдущий Yaris Ativ.

Причем, судя по резюме к испытаниям, на динамику машины практически не влиял выбор режимов езды, состоящий из вариантов Eco, Normal и Sport.