ДомойАвтоновости сегодняНовая недорогая Toyota для ЮВА удивила мизерным расходом топлива

Новая недорогая Toyota для ЮВА удивила мизерным расходом топлива

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 8b25f924bbd3e5181727dfc3e84ba05e88d274034defa9991f2adefcdbc8d538 1

В конце августа 2024 года Toyota представила обновленную версию седана Yaris Ativ (он же Vios в зависимости от страны сбыта). Автомобиль поменялся внешне, а также приобрел новейшую гибридную систему. 

На днях в Таиланде провели испытания свежего Yaris Ativ на реальный расход топлива и оказались удивлены результатом. Местные СМИ обкатывали машину на дорогах общего пользования в городских и трассовых режимах езды. И бюджетная 4-дверка показала себя в этих тестах позитивным образом, продемонстрировав чудеса экономичности.

Копия 210f7bfe63c8c90c3d763c44dca3fbb7410dea88978423ea0f082700d12fc861 1
Интерьер Toyota Yaris Ativ 2025

Средний уровень потребления топлива нового Yaris Ativ в ходе поездки со скоростью 110 км/ч с включенным кондиционером и двумя пассажирами на борту составил всего 4,3-литра бензина на каждые 100 пройденных километров.

Кроме того, машина продемонстрировала себя еще и более динамичной, чем ее предшественница. 

b3b89287ffa27513b8fc4b217680ed1f13ce05b9148d6cd289f51ced63434a8f
Гибридная силовая установка Toyota Yaris Ativ 2025

Как пишет тайский портал «Headlightmag», гибридные Yaris Ativ оснащаются 1,5-литровым двигателем 2NR-VEX, который развивает мощность в 91 л.с. и 121 Нм крутящего момента.

Отдача электромотора, входящего в эту силовую установку, равна 80 «силам» и 141 Нм. В качестве коробки передач седан использует бесступенчатый вариатор E-CVT.

Согласно замерам, время ускорения этой четырехдверки с места до 100 км/ч в четырех попытках выглядело следующим образом: 9,77-секунды, 9,77-секунды, 9,72-секунды и 9,75-секунды. Это быстрее и стабильнее, чем делал предыдущий Yaris Ativ.

Причем, судя по резюме к испытаниям, на динамику машины практически не влиял выбор режимов езды, состоящий из вариантов Eco, Normal и Sport.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Бюджетный минивэн Toyota на 7 мест обновляется и...

За новым премиальным вседорожником Zeekr выстраиваются очереди

BMW из 90-х продают в 2 раза дороже,...

Популярный кей-кар Honda обновился и получил новую спецверсию

Кроссовер Chery назвали «Лучшим автомобилем Великобритании»: он обскакал...

Fiat представит концептуальный кемпер, у которого не будет...

Самый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он...

Потенциальный оппонент Suzuki Jimny из Италии: рендеры нового...

К дебюту готовится 3-колесный электрокар с революционной компоновкой

Новая гибридная система Mazda станет основным источником энергии...

У кросс-универсала Toyota Crown появилась юбилейная версия

В России начали продавать самый надежный семейный кроссовер...

Известный в России корейский кроссовер скоро изменится сразу...

Renault подтвердила выпуск нового брутального автомобиля для бездорожья

Японец расхвалил и раскритиковал Lada Niva: это уже...

Renault готовит новый гигантский гибридный кроссовер на платформе...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+