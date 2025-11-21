ДомойАвтоновости сегодняBMW из 90-х продают в 2 раза дороже, чем когда он был...

BMW из 90-х продают в 2 раза дороже, чем когда он был новым

Текст: Алексей Шмидт
Спрос на хорошо сохранившиеся экземпляры культовых автомобилей BMW за последние годы резко вырос. Не обошел стороной интерес к таким машинам и модели M3 (E36), цены на которые выстрелили вверх. Причем как за лоты с большим, так и небольшим пробегом. 

На днях на продажу в США был выставлен BMW M3 Coupe 1995 года выпуска, который за 30 лет проехал всего 5 тысяч 800 километров и отлично сохранился. Но еще интереснее оказалась его цена.

За машину, которая в далеком 1995 году была продана 42 тысячи 545 долларов, теперь собираются выручить минимум 85 тысяч долларов (именно такой является крайняя ставка на аукционе за этот лот). 

Копия 1995 BMW M3 Auction 3 1
BMW M3 Coupe 1995

Одной из причин, почему 30-летний автомобиль стоит так дорого, помимо его небольшого пробега, является его история владения. Машина все время находилась в одних руках и сохранилась практически в идеальном состоянии.

Единственными неоригинальными деталями в ней стали наклейки на кузове. Автомобиль окрашен в заводской цвет Alpine White и оснащен 17-дюймовыми разноширокими дисками, а также салоном из светло-серой кожи Nappa. 

1995 BMW M3 Auction 18
Салон BMW M3 Coupe 1995

В оснащение седана входит аудиоприемник, круиз-контроль и, что самое главное, 5-скоростная МКПП. 

Под капотом автомобиля разместился 3-литровый атмосферный 6-цилиндровый двигатель, развивающий 240 лошадиных сил мощности и 305 Нм крутящего момента. 

До окончания торгов на момент публикации этой статьи остается 18 часов 20 минут. За это время итоговая цена машины может стать еще выше.

Фото:Bring a Trailer

