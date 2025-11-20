ДомойАвтоновости сегодняПопулярный кей-кар Honda обновился и получил новую спецверсию

Популярный кей-кар Honda обновился и получил новую спецверсию

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2026 Honda N One RS 1 copy

Honda обновила модель N-One, которая продолжает продаваться несмотря на появление электрического аналога N-One e:.

Актуальный кей-кар «Хонды», работающий на бензиновом моторе, появился в 2020 году, а в 2023-м прошел через обновление. В новой модернизации машина приобрела 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов вместо старой аналоговой, усовершенствованный 2-спицевый руль и передние датчики парковки для всего семейства. 

2026 Honda N One RS 3
Новый Honda N-One RS

Наиболее сильно отличия от предшественницы будут заметны в версии N-One RS, которая продолжит продаваться с 6-скоростной механической коробкой передач вместо вариатора.

Под ее капотом расположится знакомый 3-цилиндровый турбомотор на 660 кубических сантиматров, развивающий 63 лошадиные силы мощности. Привод – только передний.

Машине досталась сотовая решетка радиатора с шильдиком RS, черный передний сплиттер, задний спойлер и 15-дюймовые колеса. 

2026 Honda N One RS 12
Новый Honda N-One RS

В салоне обновленный N-One RS выделяется спортивными тонами отделки, особой цифровой графикой приборной панели и вышитыми логотипами RS.

2026 Honda N One Craft Style 1 copy
Новый Honda N-One Craft Style

Дополнительно для N-One с рестайлингом начнут предлагать спецверсию Craft Style, которая отличится от других хромированной решеткой радиатора и белыми акцентами на зеркалах, дверных ручках и колпаках колес, а также салоном «под-ретро».

2026 Honda N One Craft Style 8
Новый Honda N-One Craft Style

Цены на новые N-One в Японии будут начинаться от 1 миллиона 767 тысяч 700 иен (900 тысяч рублей). Продажи машин начнутся в ближайшие месяцы.

Фото:Honda

