Fiat представит концептуальный кемпер, у которого не будет серийного воплощения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
На грядущем автосалоне в Сан-Паулу 2025 года (Бразилия) компания Fiat готовится представить новый кемпер. Речь идет о концепт-каре Camper, который будет вдохновлен компактным автомобилем 1980-х годов. 

Подробностей о машине пока практически нет, поэтому можно ориентироваться только на первые официальные изображения, опубликованные в пресс-релизе бренда.

Кемпер может получить кузов внедорожного минивэна и скопировать стилистические решения, заложенные актуальным Fiat Panda с его пиксельными фарами и аналогичной по рисунку заглушкой решетки радиатора.

Концепт-кар Fiat Camper

Габариты машины раскроют во время ее премьеры, намеченной на выставку в Сан-Паулу, которая пройдет с 22 по 30 ноября.

В проекте Camper «Фиат», по слухам, будет применять платформу CMP. Это та же самая «тележка», что используется в моделях Citroen C3, Basalt и Aircross, а также в Jeep Avenger. 

Прямого серийного последователя у концепта Fiat Camper не будет. Машина создана для того, чтобы обозначить новую платформу компании для покупателей и раскрыть принципы дизайна. 

Фото:Fiat

