Потенциальный оппонент Suzuki Jimny из Италии: рендеры нового Fiat Campagnola

Текст: Алексей Шмидт
would fiat need a jeep wrangler based campagnola 261274 1 2

Итальянская марка Fiat сейчас находится под контролем концерна Stellantis, который выстраивает свою мультибрендовую политику нетрадиционным образом. По одной из версий, компания может частично пойти по пути бейдж-инжиниринга, когда марки, которыми она владеет, будут делиться своими моделями друг с другом.

Эти слухи привели к тому, что в интернете завирусились рендеры некоего нового внедорожника, который называют возрожденным Fiat Campagnola. Инсайдеры полагают, что речь идет о потенциальном конкуренте Suzuki Jimny, который будет построен на платформе Jeep Wrangler.

Как видно на первых спекулятивных изображениях, новый Fiat Campagnola копирует широкие крылья и прочные бамперы у своего потенциального родственника от Jeep.

would fiat need a jeep wrangler based campagnola 261274 1 1 1
Рендер нового Fiat Campagnola на базе Jeep Wrangler

Машина выделяется дополнительной защитой передней части кузова с массивными проушинами для закрепления тросов, наличием дополнительной светотехники на крыше и колес, обутых в «зубастые» покрышки. 

Напомним, оригинальный Fiat Campagnola выпускался в период с 1951 по 1973 годы в первом поколении и был вдохновлен джипом Willys. Его преемник сходил с конвейера с 1974 по 1987 годы. 

Скорее всего, Stellantis не решится на возвращение Campagnola по крайней мере в том виде, о котором все говорят, особенно учитывая, что это может негативным образом сказаться на репутации и продажах оригинального Jeep Wrangler. Впрочем, в современном мире нет ничего невозможного. 

Фото:tda_automotive

