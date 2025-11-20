Потенциальный оппонент Suzuki Jimny из Италии: рендеры нового Fiat Campagnola

Итальянская марка Fiat сейчас находится под контролем концерна Stellantis, который выстраивает свою мультибрендовую политику нетрадиционным образом. По одной из версий, компания может частично пойти по пути бейдж-инжиниринга, когда марки, которыми она владеет, будут делиться своими моделями друг с другом.

Эти слухи привели к тому, что в интернете завирусились рендеры некоего нового внедорожника, который называют возрожденным Fiat Campagnola. Инсайдеры полагают, что речь идет о потенциальном конкуренте Suzuki Jimny, который будет построен на платформе Jeep Wrangler.

Как видно на первых спекулятивных изображениях, новый Fiat Campagnola копирует широкие крылья и прочные бамперы у своего потенциального родственника от Jeep.

Рендер нового Fiat Campagnola на базе Jeep Wrangler

Машина выделяется дополнительной защитой передней части кузова с массивными проушинами для закрепления тросов, наличием дополнительной светотехники на крыше и колес, обутых в «зубастые» покрышки.

Напомним, оригинальный Fiat Campagnola выпускался в период с 1951 по 1973 годы в первом поколении и был вдохновлен джипом Willys. Его преемник сходил с конвейера с 1974 по 1987 годы.

Скорее всего, Stellantis не решится на возвращение Campagnola по крайней мере в том виде, о котором все говорят, особенно учитывая, что это может негативным образом сказаться на репутации и продажах оригинального Jeep Wrangler. Впрочем, в современном мире нет ничего невозможного.