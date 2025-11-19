ДомойАвтоновости сегодняИзвестный в России корейский кроссовер скоро изменится сразу в 6 важных отношениях

Известный в России корейский кроссовер скоро изменится сразу в 6 важных отношениях

До премьеры нового поколения кроссовера Kia Seltos, хорошо известного российским покупателям, остается меньше месяца.

Презентация компактного корейского «паркетника» намечена на 10 декабря, но подробности о проекте пока не разглашаются. 

Тем не менее многочисленные шпионские фотографии прототипов этой модели и просочившиеся в интернет слухи уже способны дать первое представление о том, как изменится популярный вседорожник «Киа» с переходом во вторую генерацию.

Untitled design 2
Рендер 2 поколения кроссовера Kia Seltos

Размеры

Ожидается, что новый «Селтос» окажется значительно длиннее и шире текущего поколения. Увеличенные габариты, вероятно, позволят высвободить больше пространства в салоне, особенно в области ног и плеч водителя и пассажиров. 

Дизайн

От машины ждут дизайна, который будет воплощать новейшие визуальные решения Kia, в том числе элементы, заимствованные у недавно представленного большого вседорожника Telluride второй генерации. 

Интерьер и оснащение

Внутри «второго» Seltos должна дебютировать абсолютно новая передняя панель с двумя изогнутыми экранами, объединенными друг с другом. В арсенал машины войдут такие опции как вентиляция передних кресел, электропривод водительского сиденья в 8 направлениях, панорамный люк в крыше с двумя стеклами, продвинутый набор электронных ассистентов и многое другое.

Двигатели

Первое время Kia Seltos второго поколения будет предлагаться с существующими бензиновыми и дизельными двигателями, но затем приобретет подключаемую гибридную силовую установку с мизерным расходом топлива, заимствованную у Hyundai Kona Hybrid.

Коробка передач

В одном из исполнений (дизельная версия) новый «Селтос» может приобрести новейшую 7-скоростную автоматическую коробку передач, которая заменит нынешний 6-диапазонный «автомат».

Цена

Улучшения дизайна, увеличение габаритов и расширение оснащения в совокупности приведут к тому, что новый Seltos станет заметно дороже своего предшественника. Впрочем, стоимость машины станет понятна только в следующем году, когда такие кроссоверы доедут до дилеров. 

