ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land Cruiser

Новый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land Cruiser

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Xtrerra design 2 1

Финансовые проблемы не только не отбили у Nissan желание выпускать новые модели, но даже наоборот усилили эти стремления. 

В рамках свежего стратегического плана, который должен помочь сохранить компанию на плаву, в ближайшие несколько лет на свет может выйти совершенно новый внедорожник со старым названием Xterra. 

Машина обещает оказаться грозным конкурентом Land Cruiser Prado, а также других популярных рамных вездеходов «Тойоты» и появиться на свет в 2028 году. Ее производство наладят на мощностях завода компании в США.

Xterra design 1 1
Скетч дизайна нового внедорожника Nissan XTerra

От автомобиля ждут угловатого дизайна и приключенческого характера, а также высокого дорожного просвета и прочных рейлингов на крыше для крепления экспедиционных багажников. 

Технические характеристики модели пока засекречены. Тем не менее отдельные зарубежные СМИ полагают, что Xterra может удивить наличием под капотом мощного гибридного силового агрегата на базе мотора V6 с возможностью преодолевать только на электрической тяге до 120 километров.

Его отдача может превысить отметку в 410 лошадиных сил, а крутящий момент оказаться равным 800 Нм. 

За внедорожные качества в случае с этой моделью будет отвечать рамное шасси, короткие свесы и полноценная система полного привода. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Nissan показал экстремальную версию Navara Warrior

Новый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от...

Следующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от...

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+