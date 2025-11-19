Новый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land Cruiser

Финансовые проблемы не только не отбили у Nissan желание выпускать новые модели, но даже наоборот усилили эти стремления.

В рамках свежего стратегического плана, который должен помочь сохранить компанию на плаву, в ближайшие несколько лет на свет может выйти совершенно новый внедорожник со старым названием Xterra.

Машина обещает оказаться грозным конкурентом Land Cruiser Prado, а также других популярных рамных вездеходов «Тойоты» и появиться на свет в 2028 году. Ее производство наладят на мощностях завода компании в США.

Скетч дизайна нового внедорожника Nissan XTerra

От автомобиля ждут угловатого дизайна и приключенческого характера, а также высокого дорожного просвета и прочных рейлингов на крыше для крепления экспедиционных багажников.

Технические характеристики модели пока засекречены. Тем не менее отдельные зарубежные СМИ полагают, что Xterra может удивить наличием под капотом мощного гибридного силового агрегата на базе мотора V6 с возможностью преодолевать только на электрической тяге до 120 километров.

Его отдача может превысить отметку в 410 лошадиных сил, а крутящий момент оказаться равным 800 Нм.

За внедорожные качества в случае с этой моделью будет отвечать рамное шасси, короткие свесы и полноценная система полного привода.