ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от камуфляжа

Новый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от камуфляжа

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Saic Audi E8 SUV Preview.An Audi middle sized electric SUV specifically made for the Chinese mar 2 1

В октябре на тестах «засветился» некий электрический кроссовер Audi, который, по слухам, будет положен только китайскому рынку. Это не совсем та «Ауди», что известна во всем мире, а суббренд «поднебесной» марки Saic и оригинальной Audi.

Полноценное название марки – AUDI. У нее уже есть одна модель – электрический универсал E5 Sportback, а вскоре появится еще и крупный батарейный кроссовер. 

Saic Audi E8 SUV Preview.An Audi middle sized electric SUV specifically made for the Chinese mar 1 1
Тестовый прототип кроссовера AUDI E8 SUV

Цифровой художник «Sugar Design» показал как может выглядеть новый AUDI E8 SUV, избавив прототипы таких машин на шпионских снимках от камуфляжа.

Как видно на опубликованных рендерах, вседорожник также не получит традиционных колец в своем шильдике, ограничившись надписью AUDI. 

Saic Audi E8 SUV Preview.An Audi middle sized electric SUV specifically made for the Chinese mar 4
Рендер кроссовера AUDI E8 SUV

E8 SUV должен перенять у универсала E5 Sportback оформление «передка» и кормы с черными петлями, в которые встроены элементы светотехники. 

Отличаться машины будут за счет увеличенной высоты кузова кроссовера и более высокого дорожного просвета этой модели в сравнении с E5 Sportback.

Saic Audi E8 SUV Preview.An Audi middle sized electric SUV specifically made for the Chinese mar 3 1
Рендер кроссовера AUDI E8 SUV

По слухам, E8 SUV построят на той же платформе, что и дебютный AUDI в кузове универсал. Продавать кроссовер будут как в вариантах с передним, так и полным приводом. Мощность машины в зависимости от выбранной модификации будет составлять от 300 до 787 лошадиных сил. 

Презентовать новый вседорожник AUDI хотят в конце апреля – начале мая следующего года, когда свои двери откроет автосалон в Пекине. Кроссовер окажется прерогативой исключительно китайского рынка и не выйдет за пределы КНР.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sugar Design

Читайте также:

Последние новости:

Новый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land...

Следующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от...

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+