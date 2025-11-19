Новый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от камуфляжа

В октябре на тестах «засветился» некий электрический кроссовер Audi, который, по слухам, будет положен только китайскому рынку. Это не совсем та «Ауди», что известна во всем мире, а суббренд «поднебесной» марки Saic и оригинальной Audi.

Полноценное название марки – AUDI. У нее уже есть одна модель – электрический универсал E5 Sportback, а вскоре появится еще и крупный батарейный кроссовер.

Тестовый прототип кроссовера AUDI E8 SUV

Цифровой художник «Sugar Design» показал как может выглядеть новый AUDI E8 SUV, избавив прототипы таких машин на шпионских снимках от камуфляжа.

Как видно на опубликованных рендерах, вседорожник также не получит традиционных колец в своем шильдике, ограничившись надписью AUDI.

Рендер кроссовера AUDI E8 SUV

E8 SUV должен перенять у универсала E5 Sportback оформление «передка» и кормы с черными петлями, в которые встроены элементы светотехники.

Отличаться машины будут за счет увеличенной высоты кузова кроссовера и более высокого дорожного просвета этой модели в сравнении с E5 Sportback.

Рендер кроссовера AUDI E8 SUV

По слухам, E8 SUV построят на той же платформе, что и дебютный AUDI в кузове универсал. Продавать кроссовер будут как в вариантах с передним, так и полным приводом. Мощность машины в зависимости от выбранной модификации будет составлять от 300 до 787 лошадиных сил.

Презентовать новый вседорожник AUDI хотят в конце апреля – начале мая следующего года, когда свои двери откроет автосалон в Пекине. Кроссовер окажется прерогативой исключительно китайского рынка и не выйдет за пределы КНР.