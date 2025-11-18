Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

В мае этого года Toyota представила новое поколение своего кроссовера-бестселлера RAV4. Машина пережила заметное внешнее преображение, а также частично изменилась технически.

Продавать «паркетник» начнут уже очень скоро, причем в множестве модификаций, в том числе версии Woodland (офф-роад исполнение) и GR Sport (версия «под спорт»).

Но что, если Toyota решится отправить свой популярный кроссовер в новый сегмент рынка, где основной долей покупателей является молодежь?

Рендер купе-версии кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Художники студии «AutoYa» выпустили серию рендеров, показывающих свежий RAV4 в новом для него форм-факторе – кросс-купе.

По задумке авторов изображений, такие автомобили могут оказаться интересны молодежной, а также женской аудитории за счет своего более привлекательного внешнего вида.

Сверху – обычный Toyota RAV4 нового поколения, снизу – рендер купе-версии этого кроссовера

RAV4 в новом для себя амплуа «паркетника-купе» отличается от оригинальной модели более покатой линией крыши и «заваленными» задними стойками кузова, делающими силуэт машины более стремительным. Но есть один важный нюанс, связанный с уменьшением высоты кузова.

Покатая линия крыши значительно уменьшает свободное пространство для голов пассажиров заднего ряда, а также место для хранения багажа, и тем самым бьет по важной стороне этой модели – практичности.

Рендер купе-версии кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Если бы купеобразный RAV4 действительно появился в продаже, то точно унаследовал бы моторную линейку у своего родственника в классическом кроссоверном форм-факторе, в том числе 2,5-литровый бензиновый мотор с разными версиями электрификации максимальной мощностью до 324 лошадиных сил (в подзаряжаемой гибридной модификации).

Впрочем, пока на рынок не вышел даже обычный «РАВ4». Его появление у дилеров в Японии и Европе намечено лишь на первый квартал следующего года.