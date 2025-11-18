Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Популярный 7-местный минивэн Honda Step WGN, до недавнего времени продававшийся в Японии, Индонезии и Брунее, вскоре откроет для себя новый рынок сбыта. Речь идет о Таиланде, где машина станет доступна с 28 ноября.

Напомним, длина модели Step WGN составляет 4,8-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,8-метра. Расстояние между осями машины равно 2,9-метрам. Автомобиль продается в двух вариантах: Air и Spada.

Honda Step WGN

Главной особенностью минивэна является максимальное использование внутреннего пространства за счет классической угловатой формы кузова. В салоне Step WGN помещается до семи человек, которых можно рассадить на трех рядах сидений. Конструкция кресел второго ряда позволяет сдвигать их вперед и назад, упрощая посадку и высадку.

Интерьер Honda Step WGN

За мультимедийные свойства в Step WGN отвечает 11,4-дюймовая информационно-развлекательная система, а за отображение информации для водителя 10,2-дюймовая виртуальная панель приборов.

Интерьер Honda Step WGN

Мощностные характеристики машины обеспечивает 1,5-литровый бензиновый турбомотор и 2-литровая гибридная силовая установка e:HEV.

Причем в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Японии) продают Step WGN исключительно во второй модификации, которая может похвастаться мощностью в 184 лошадиные силы и высокой топливной экономичностью.