Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который бросит вызов Tesla, показали без камуфляжа

Рендер нового кроссовера Nissan N8

Несмотря на плохие финансовые результаты Nissan продолжает готовить новые модели. И некоторые из них будут созданы в рамках кооперации с китайским Dongfeng.

Сейчас оба этих бренда уже имеют в своем портфолио для рынка КНР две легковые модели N6 и N7, а вскоре пару им составит большой кроссовер N8.

Фото прототипа нового кроссовера Nissan N8

Испытания прототипов этого «паркетника» в Китае начались еще в конце августа. Машина обкатывалась в плотном камуфляже. А теперь этот автомобиль неофициально показали без маскировки.

Автором рендеров выступил дизайнер «Sugar Design», полагающий, что новый крупный кроссовер Nissan и Dongfeng унаследует экстерьерные изыски у 4-дверки N6.

Машине достанутся многоуровневые фары, решетка радиатора, закрытая специальной заглушкой, потайные ручки дверей и безрамные окна, а также сквозной блок задних фонарей.

Технические характеристики нового Nissan N8 сейчас засекречены, однако китайские СМИ полагают, что продавать эту машину будут как в полностью электрической модификации, так и в варианте последовательного гибрида (EREV).

В первой версии максимальный запас хода машины может составить 620 километров, а во второй свыше 1220 километров, 202 км из которых кроссоверу удастся проезжать исключительно на электрической тяге.

Презентация новинки Nissan, созданной в рамках сотрудничества с Dongfeng, должна состояться в конце этого – начале следующего года.