Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и подробности

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2025 11 18 в 08.21.34

Популярный корейский седан Hyundai Elantra, который зовется на родине Avante, начал свою историю в 1990 году. В 2020-м году эта модель добралась до седьмой по счету генерации, а затем, в 2022 году, была обновлена. А теперь метит в совершенно новое поколение, которое обещает изменить ее почти до неузнаваемости. 

Дизайнеры студии «NYMammoth» недавно «прикинули», как может выглядеть «восьмая» Elantra. Машину показали на рендерах, основанных на свежих шпионских фотографиях. 

Снимок экрана 2025 11 18 в 08.21.50
Hyundai Elantra 8 поколения (неофициальный рендер)

Радикальная трансформация экстерьера известной корейской 4-дверки начнется с полной переделки фронтальной светотехники, которая будет выполнена в виде узких горизонтальных и вертикальных полос. 

Кузов примерит строгие линии, в дверях разместятся не классические, а интегрированные выдвижные ручки, а бамперы и решетка радиатора получат новую форму.

Снимок экрана 2025 11 18 в 08.22.21
Hyundai Elantra 8 поколения (неофициальный рендер)

Корма также будет модернизирована и отличится новыми фонарями и «утиным» спойлером на крышке багажника. 

59087 37914 2019 1
Концепт мультимедийной системы Hyundai Pleos

В салоне реформенного седана ждут появления новой информационно-развлекательной системы Pleos, обладающей интерфейсом, схожим с тем, что используют современные смартфоны. 

Под капотом новой «Элантры» может расположиться гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового бензинового двигателя, которую будут предлагать в разных вариантах электрификации (от мягкого гибрида до классического и подзаряжаемого). 

Справить премьеру восьмое поколение Hyundai Elantra может уже в 2026 году. 

Фото:NYMammoth, Hyundai

