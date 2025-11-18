ДомойАвтоновости сегодняСверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

Текст: Ростислав Архипов
Автомобили Bugatti никогда не были дешевыми, однако выставленный на продажу совсем недавно экземпляр одного из редких гиперкаров этой компании, превзошел многие из них по стоимости. Речь идет о модели Chiron Pur Sport 2021 года выпуска, существующей в количестве всего 60 экземпляров. 

Машина окрашена в цвет Atlantic Blue с оранжевыми элементами внешнего декора и колесными дисками того же оттенка. Пробег автомобиля составляет всего 5 тысяч 290 километров, а его состояние близко к идеальному.

Bugatti ebay 2
Bugatti Chiron Pur Sport 2021 на выставке в Монтерей

Впервые такой гиперкар был показан на выставке Monterey Car Week в 2021 году. Его отличием является уменьшенный на 50 кг вес в сравнении с обычным Chiron, а также улучшенная аэродинамика и модернизированная подвеска. 

Машина приводится в движение 8-литровым бензиновым мотором W16 с четырьмя турбонагнетателями, развивающим максимальную мощность в 1479 лошадиных сил.

someone is selling a rare bugatti chiron on ebay and it costs a fortune 10 1
Интерьер Bugatti Chiron Pur Sport 2021

С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,3-секунды, а его «максималка» достигает отметки в 350 км/ч.

Нынешний владелец определил для своего гиперкара цену. И она оказалась поистине впечатляющей. За подержанный 4-летний Bugatti он собирается выручить ни много ни мало 6 миллионов долларов, что эквивалентно сумме в 487,5-миллиона рублей. 

Фото:eBay

