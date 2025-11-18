Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

Автомобили Bugatti никогда не были дешевыми, однако выставленный на продажу совсем недавно экземпляр одного из редких гиперкаров этой компании, превзошел многие из них по стоимости. Речь идет о модели Chiron Pur Sport 2021 года выпуска, существующей в количестве всего 60 экземпляров.

Машина окрашена в цвет Atlantic Blue с оранжевыми элементами внешнего декора и колесными дисками того же оттенка. Пробег автомобиля составляет всего 5 тысяч 290 километров, а его состояние близко к идеальному.

Bugatti Chiron Pur Sport 2021 на выставке в Монтерей

Впервые такой гиперкар был показан на выставке Monterey Car Week в 2021 году. Его отличием является уменьшенный на 50 кг вес в сравнении с обычным Chiron, а также улучшенная аэродинамика и модернизированная подвеска.

Машина приводится в движение 8-литровым бензиновым мотором W16 с четырьмя турбонагнетателями, развивающим максимальную мощность в 1479 лошадиных сил.

Интерьер Bugatti Chiron Pur Sport 2021

С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,3-секунды, а его «максималка» достигает отметки в 350 км/ч.

Нынешний владелец определил для своего гиперкара цену. И она оказалась поистине впечатляющей. За подержанный 4-летний Bugatti он собирается выручить ни много ни мало 6 миллионов долларов, что эквивалентно сумме в 487,5-миллиона рублей.