Новое поколение Kia Sorento не узнают в новом поколении

В интернете появились первые изображения нового поколения кроссовера Kia Sorento, официальный дебют которого запланирован на ближайшие несколько лет. Реформенная машина может пройти через модернизацию по тем же лекалам, что и недавно сменивший поколение вседорожник Telluride. Причем с рядом собственных доработок.

Если верить выложенному в Сеть изображению нового «Соренто», автомобиль окажется крупнее, брутальнее и технологичнее своего предшественника. Машина получит совершенно другую лицевую часть кузова, а сама форма автомобиля станет более квадратной.

Слева актуальное поколение Kia Sorento, справа – рендер новой генерации этого кроссовера

Капот приобретет продольные выштамповки, решетка радиатора будет объединена со сложным образом скроенным бампером, на колесных арках расположатся четырехугольные пластиковые накладки, а ручки дверей будут интегрированы в кузов.

От автомобиля ждут увеличенной длины на 40 мм (до 4850 мм), ширина и высота машины составит 1920 и 1720 (прибавка составит по 20 мм). Расстояние между осями должно растянуться на 5 мм – до 2820 мм.

Рендер нового поколения Kia Sorento

Предлагать новый Sorento, по слухам, будут сразу с пятью вариантами силовых агрегатов. В их числе окажутся 2,5-литровый бензиновый турбомотор на 290 «сил», 2,2-литровый «дизель» на 210 л.с., гибрид на 260 «скакунов», подключаемый гибрид на 270 «лошадей» и совершенно новый последовательный гибрид EREV (на 320 л.с.).

Сроки начала продаж кроссовера пока не раскрываются.