Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом хода свыше 100 км

Двигатели на водородном топливе являются одним из многочисленных решений в достижении углеродной нейтральности. И сейчас активно рассматриваются как альтернатива электрическим моторам.

В рамках этой концепции компании Toyota и Yamaha совместными усилиями подготовили концепт H2 Buddy Porter, который, по заявлению авторов проекта, способен проезжать на полном баке водорода более 100 км.

Спереди прототип водородного мотоцикла H2 Buddy Porter выглядит как классический мопед, но с крышей, между которой располагается бак для водорода высокого давления и защитное стекло с длинным «дворником» (заглавное изображение).

Водородный бак высокого давления в концепте H2 Buddy Porter

Утверждается, что модель полностью соответствует техническим требованиям к эксплуатации на дорогах общего пользования в соответствии с действующими норами и экологическими стандартами Евро-5.

Когда у водородного мотоцикла Toyota и Yamaha появится серийная версия пока неизвестно, но ходят слухи, что работа над этой моделью уже идет полным ходом.