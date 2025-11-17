ДомойАвтоновости сегодняОбновленный Lexus IS сильно подорожает на родине: японцы недовольны

Обновленный Lexus IS сильно подорожает на родине: японцы недовольны

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
b5300bc40baf9d344b689622073b4fcff65dca99

В сентябре этого года седан Lexus IS прошел через процедуру обновления. Это финальная модернизация машины перед тем, как сделать эту модель полноценным электромобилем.

В продаже в Японии новый IS появится в начале 2026 года. Накануне местным журналистам удалось выяснить, сколько будет стоить реформенная 4-дверка. Оказалось, что она заметно подорожает к предшественнице.

2 4
Обновленный Lexus IS

Стоимость гибридного Lexus IS 300h будет начинаться от 5 миллионов 800 тысяч иен (около 3 миллионов рублей), а в самом продвинутом исполнении F Sport машину оценят в 6 миллионов 350 тысяч иен (3,3-миллиона рублей).

Таким образом обновленный IS станет дороже на японском рынке в «топовой» версии сразу на 540 тысяч иен (порядка 285 тысяч рублей). Это сильно удивило местные СМИ, не ожидавших такого резкого скачка в цене машины, особенно после рестайлинга, а не полноценной смены генерации.

3 3
Обновленный Lexus IS

Напомним, с рестайлингом Lexus IS пережил крупную внешнюю модернизацию, получив более современный экстерьер. Переделке также подвергся салон автомобиля, а оснащение модели было расширено.

В варианте IS 300h машине достался 2,5-литровый гибридный двигатель, работающий в паре с электронной бесступенчатой коробкой передач CVT и задним приводом. 

251117 30064 3 nVPV0 1
Интерьер обновленного Lexus IS

Ранее сообщалось о том, что с переходом в новое поколение в 2027 году Lexus IS может трансформироваться в совершенно другой автомобиль, работающий на электричестве. В его основу должен лечь концепт-кар LF-ZC, премьера которого состоялась два года назад на выставке Japan Mobility Show.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus

Читайте также:

Последние новости:

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Suzuki опасается очередного ажиотажа после возобновления приема заказов...

Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался...

Раскрыты самые распространенные проблемы Nissan Murano

Электрический Toyota Land Criuser с несущим кузовом появится...

В Россию приехал немецкий малотоннажник MAN, который все...

Новый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной...

Новый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится...

Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит...

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Новый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку...

Новая Hyundai Elantra показана без маскировки

Коммерческий минивэн Nissan превратили в комфортабельное жилище на...

Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не...

Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+