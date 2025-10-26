Один из самых известных автомобилей Lexus готовится к кардинальной смене имиджа

Lexus IS, представленный в 2013 году, вот-вот сменит поколение. Машина была обновлена в 2020-м и 2025 годах и сейчас метит в следующую генерацию, в которой должна стать чистым электромобилем.

Инсайдерский портал «BestCarWeb» раскрыл об этом проекте свежие подробности, сопроводив их первыми неофициальными рендерами такого автомобиля.

В основу машины может лечь проект концепт-кара LF-ZC, представленного на выставке JMS 2023 года. Автомобиль уже тогда позиционировался как преемник IS и должен трансформироваться в реальную модель в июле 2027 года.

Lexus IS нового поколения (неофициальный рендер)

Длина следующего IS должна составить 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,4-метра. От машины ждут кузова, выполненного по типу фастбэк, а также футуристичной внешности, отсылающей к чертам прототипа LF-ZC двухлетней давности.

Автомобиль будет предлагаться как в одномоторной версии с задним приводом, так и в двухмоторной модификации с системой 4WD, управляемой по проводам.

Lexus IS нового поколения (неофициальный рендер)

Официальной информации о том, какой окажется максимальная мощность следующего IS пока нет, но, скорее всего, Lexus будет стремиться к показателю дальнобойности на уровне 1000 километров. Это в два раза больше, чем у актуальных электромобилей компании.

Премьера концептуальной версии нового Lexus IS может состояться ориентировочно на ближайшей выставке «Японской мобильности» в Токио, которая откроется для журналистов и посетителей менее, чем через неделю.