Suzuki опасается очередного ажиотажа после возобновления приема заказов на 5-дверный Jimny

Текст: Ростислав Архипов
В конце октября Suzuki подтвердила, что готовится к возобновлению приема заказов на свой 5-дверный внедорожник Jimny Nomade в Японии. Но компания опасается, что вновь столкнется с ажиотажем, который был при первой попытке начать продаж этой модели на родном для нее рынке.

Как пишут японские СМИ, возобновление приема заявок на покупку 5-дверного Suzuki Jimny Nomade запланировано на 30 января 2026 года, то есть пройдет спустя ровно год с момента официального дебюта этой модели в «Стране восходящего солнца».

Suzuki Jimny Nomade

В первый раз, когда «Сузуки» открыла прием заказов на «Джимни Номад», компания столкнулась с огромным количеством потенциальных покупателей (за 4 дня было собрано 50 тысяч заявок вместо планируемых 1200 в месяц). 

В итоге уже к 3 февраля автопроизводителю пришлось экстренно останавливать продажи Jimny Nomade в Японии. 

Теперь основной вопрос состоит в том, не повторится ли эта ситуация при возобновлении приема заказов на Jimny Nomade в начале следующего года. 

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

В комментариях к посту Suzuki с анонсом о возобновлении приема заявок на «Джимни Номад» пользователи интернета шутят на тему того, сколько дней продлится эта процедура до остановки на этот раз, а также требуют раскрыть им сроки доставки уже предзаказанных в начале этого года машин. 

Последние, напомним, заплатили за них от 2 миллионов 651 (около 1,4-миллиона рублей), но до сих пор ждут свои автомобили. 

