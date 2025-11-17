Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался в новом поколении

Совсем недавно Toyota представила новое поколение пикапа Hilux. А теперь наступает черед перейти в следующую генерацию его соплатформеннику, который очень ценят любители активного отдыха.

Речь идет о внедорожнике Toyota Fortuner. Машина опирается на то же самое шасси, что и Hilux, и должна пережить схожую модернизацию.

Известный цифровой дизайнер Kleber Silva (студия KDesignAG) воспользовался внешностью свежего «Хайлакса», перенеся его экстерьерные решения на потенциально готовый к выпуску внедорожник Fortuner новой генерации. Вот что из этого получилось.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Автомобиль на рендерах унаследовал оформление передней части кузова у свежего Hilux, в том числе его устрашающие роскосые фары и надпись «Toyota» вместо традиционного шильдика марки.

Помимо них машине досталась многоуровневая решетка радиатора и схожий по конструкции массивный передний бампер.

Переделке подверглись даже боковины машины, получившие новые выштамповки, широкий пластиковый обвес на колесных арках и измененную оконную линию сзади.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Дополнил внешность будущего Fortuner совершенно новый блок задних фонарей и брутальный бампер.

Большие изменения ждут в том числе салон внедорожника, где может поменяться конструкция передней панели, появиться новый руль, другой экран мультимедийной системы и цифровая комбинация приборов.

Интерьер Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Кроме того, в свежем Fortuner могут сменить центральный тоннель и наделить машину новым селектором трансмиссии, а также электронным стояночным тормозом.

Что касается техники, то внедорожник может перенять у Hilux 9 поколения его 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 лошадиные силы (500 Нм), работающий в режиме мягкого-гибрида. Ассистировать ему в таком случае будет как «механика», так и «автомат».

Презентовать новый Toyota Fortuner собираются уже в следующем году.