Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Совсем недавно Toyota представила новое поколение пикапа Hilux. А теперь наступает черед перейти в следующую генерацию его соплатформеннику, который очень ценят любители активного отдыха. 

Речь идет о внедорожнике Toyota Fortuner. Машина опирается на то же самое шасси, что и Hilux, и должна пережить схожую модернизацию.

Известный цифровой дизайнер Kleber Silva (студия KDesignAG) воспользовался внешностью свежего «Хайлакса», перенеся его экстерьерные решения на потенциально готовый к выпуску внедорожник Fortuner новой генерации. Вот что из этого получилось.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Автомобиль на рендерах унаследовал оформление передней части кузова у свежего Hilux, в том числе его устрашающие роскосые фары и надпись «Toyota» вместо традиционного шильдика марки. 

Помимо них машине досталась многоуровневая решетка радиатора и схожий по конструкции массивный передний бампер.

Переделке подверглись даже боковины машины, получившие новые выштамповки, широкий пластиковый обвес на колесных арках и измененную оконную линию сзади.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Дополнил внешность будущего Fortuner совершенно новый блок задних фонарей и брутальный бампер. 

Большие изменения ждут в том числе салон внедорожника, где может поменяться конструкция передней панели, появиться новый руль, другой экран мультимедийной системы и цифровая комбинация приборов.

Интерьер Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Кроме того, в свежем Fortuner могут сменить центральный тоннель и наделить машину новым селектором трансмиссии, а также электронным стояночным тормозом.

Что касается техники, то внедорожник может перенять у Hilux 9 поколения его 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 лошадиные силы (500 Нм), работающий в режиме мягкого-гибрида. Ассистировать ему в таком случае будет как «механика», так и «автомат». 

Презентовать новый Toyota Fortuner собираются уже в следующем году.

Фото:KDesignAG/Kleber Silva

