Раскрыты самые распространенные проблемы Nissan Murano

Nissan борется с последствиями финансового кризиса. Продажи компании падают, дилерские центры закрываются, и многие из некогда популярных моделей бренда борются за то, чтобы оставаться актуальными.

Одной из них является кроссовер Murano. Среднеразмерный семейный SUV японской марки несмотря на возраст остается одним из столпов модельного ряда Nissan.

Nissan Murano нового, 4 поколения

В 2025 году «Мурано» наконец-то сменил поколение, изменившись как внешне, так и технически (фото выше). О его надежности судить пока сложно, но многое можно сказать о его предшественнике, предлагавшемся на рынке на протяжении многих последних лет.

Несмотря на то, что Murano считается одним из самых надежных автомобилей Nissan, даже ему не чужды проблемы.

Так, к примеру, портал «SlashGear» пишет, что покупателям стоит быть осторожными с машинами 2015-2024 годов выпуска, которые страдают из-за неисправностей вариатора.

Nissan Murano 3 поколения

Вибрации на низких оборотах, утечки рабочей жидкости системы полного привода и другие мелкие неприятности стали самыми распространенными проблемами «Мурано», выпускавшихся на протяжении последнего десятилетия. 

Помимо них за годы жизни третьего поколения Nissan Murano в машине обнаруживались неисправности камеры заднего вида, где экран настроек непреднамеренно оставался поверх изображения камеры при включении задней передачи, либо закрывал изображение камеры полностью. Проблемы потребовала отзывной кампании в отношении более 50 тысяч машин.

Кроме того, кроссовер отправляли на внеплановый ремонт из-за утечки жидкости блока ABS, что могло привести к короткому замыканию и даже возгоранию машины. 

Интерьер Nissan Murano 3 поколения

В 2020-м году партия Murano, выпущенная с неисправными нижними рычагами передней подвески, была направлена на дополнительную проверку. Дефект мог привести к отсоединению шаровой опоры во время движения, потребовав проведения очередной отзывной кампании. 

Даже машины 2024 года выпуска не были полностью застрахованы от этой проблемы, помимо которой в некоторых из них пришлось переклеивать заднее боковое стекло из-за использования на заводе неподходящего клея. 

Фото:Nissan
ИСТОЧНИК:SlashGear

