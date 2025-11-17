Электрический Toyota Land Criuser с несущим кузовом появится в 2028 году: первые изображения

Toyota планомерно расширяет семейство Land Cruiser. В октябре разбавить хорошо известные во всем мире внедорожники смог компактный «вездеход» Land Cruiser FJ, продажи которого начнутся уже в следующем году. А следом за ним свет может увидеть первый электрический «Ленд Крузер», использующий не рамную конструкцию, а несущий кузов.

Инсайдерский журнал «BestCarWeb» на днях опубликовал первые рендерные изображения такого внедорожника, попутно раскрыв об этом проекте свежую информацию.

Рендер электрического Toyota Land Cruiser

Машина будет опираться на концепцию Land Cruiser Se, представленную на выставке «Японской мобильности» 2023 года. Длина автомобиля должна составить 5,1-метра, ширина – 2-метра, а высота – 1,7-метра.

Внутри автомобиля, который внешне практически не будет отличаться от прототипа, расположится три ряда сидений для семи человек.

Рендер электрического Toyota Land Cruiser

Информации о силовой установке электрического внедорожника пока нет, но не исключено, что помимо полностью «батарейной» модификации у него также будет гибридная версия.

Трансмиссия, разумеется, будет исключительно полноприводной. И, скорее всего, это будет усовершенствованная система Direct4, оптимизирующая распределение крутящего момента в зависимости от условий движения.

Выпуск нового Toyota Land Cruiser с несущим кузовом и работающего на электричестве запланирован на 2028 год.