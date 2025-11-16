ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится в 2027 году

Новый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится в 2027 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 1762436654 1024x581 1

В мае этого года Nissan сообщил о разработке преемника Skyline. По новой информации, вопреки слухам о том, что эта модель станет кроссовером, речь идет о классическом седане. А его премьера запланирована на 2027 год.

Сроки разработки были обозначены как очень короткие – до 30 месяцев, а это значит, что вместо создания совершенно новой конструкции, похоже, в Nissan возьмут за основу заднеприводную платформу текущего «Склайлайна» и внесут в нее определенные доработки.

Инсайдеры пишут, что приоритет будет отдан элементам, непосредственно связанным с «базовыми ходовыми качествами», такими как пересмотр распределения жесткости шасси, корректировка геометрии подвески и оптимизация развесовки.

1762436654 1024x581 1
Рендер нового поколения Nissan Skyline

Машина может сохранить форм-фактор 4-дверного седана, но ее силуэт, по слухам, приблизится к классическому купе. Заниженная крыша и подтянутые задние крылья позволят добиться хорошего баланса между классическим дизайном и спортивным. 

Что касается силового агрегата, то, вероятно, под капотом нового Nissan Skyline расположится 3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами (МК30DDTT), который сейчас ставится в нынешний «Скайлайн» и Fairlady Z. Этот агрегат обеспечивает большой крутящий момент уже на низких оборотах, а также плавное ускорение на высоких. 

Несмотря на стремительное распространение электрификации в Nissan решили не использовать эту технологию в Skyline, чтобы сохранить покупателям «удовольствие от ее вождения».

Ожидается, что продавать машину будут как с 6-скоростной «механикой», так и с 7-диапазонным «автоматом». 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net

Читайте также:

Последние новости:

В Россию приехал немецкий малотоннажник MAN, который все...

Новый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной...

Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит...

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Новый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку...

Новая Hyundai Elantra показана без маскировки

Коммерческий минивэн Nissan превратили в комфортабельное жилище на...

Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не...

Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили...

Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi...

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+