Новый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится в 2027 году

В мае этого года Nissan сообщил о разработке преемника Skyline. По новой информации, вопреки слухам о том, что эта модель станет кроссовером, речь идет о классическом седане. А его премьера запланирована на 2027 год.

Сроки разработки были обозначены как очень короткие – до 30 месяцев, а это значит, что вместо создания совершенно новой конструкции, похоже, в Nissan возьмут за основу заднеприводную платформу текущего «Склайлайна» и внесут в нее определенные доработки.

Инсайдеры пишут, что приоритет будет отдан элементам, непосредственно связанным с «базовыми ходовыми качествами», такими как пересмотр распределения жесткости шасси, корректировка геометрии подвески и оптимизация развесовки.

Рендер нового поколения Nissan Skyline

Машина может сохранить форм-фактор 4-дверного седана, но ее силуэт, по слухам, приблизится к классическому купе. Заниженная крыша и подтянутые задние крылья позволят добиться хорошего баланса между классическим дизайном и спортивным.

Что касается силового агрегата, то, вероятно, под капотом нового Nissan Skyline расположится 3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами (МК30DDTT), который сейчас ставится в нынешний «Скайлайн» и Fairlady Z. Этот агрегат обеспечивает большой крутящий момент уже на низких оборотах, а также плавное ускорение на высоких.

Несмотря на стремительное распространение электрификации в Nissan решили не использовать эту технологию в Skyline, чтобы сохранить покупателям «удовольствие от ее вождения».

Ожидается, что продавать машину будут как с 6-скоростной «механикой», так и с 7-диапазонным «автоматом».