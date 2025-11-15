Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит поколение

Kia завершает приготовления к премьере второго поколения своего компактного кроссовера Seltos. Машина является родственником по платформе бестселлера Hyundai Creta и также пользуется высокой популярностью на многих рынках сбыта.

Ожидается, что премьера нового «Селтоса» состоится уже совсем скоро – 10 декабря. А уже в первом квартале 2026 года машина поступит в продажу.

Рендер нового поколения Kia Seltos

Подтвержденных подробностей об этом проекте пока немного, поэтому приходится ориентироваться лишь на спекуляции зарубежной прессы.

По слухам, со сменой генерации Seltos в значительной степени поменяется внешне и, возможно, даже механически. Но перемены в «технике» произойдут не сразу.

На первых порах продавать реформенный «Селтос» будут с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 115 лошадиных сил, аналогичным по объему турбомотором, а также турбодизелем мощностью 160 и 116 л.с. соответственно.

Рендер нового поколения Kia Seltos

Однако уже в 2027 году компактный кроссовер Kia обзаведется новой подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV), которая обеспечит ему средний расход топлива на уровне всего 5-литров на 100 километров.

В основу бензиново-электрического тандема ляжет 1,6-литровый ДВС, который сейчас трудится под капотом модели Kia Niro Hybrid.

За работу новой системы полного привода (e-AWD) в Seltos будет отвечать дополнительный электромотор сзади, который позволит также улучшить развесовку машины и ее поведение на дороге.