Новая Hyundai Elantra показана без маскировки

Действующее поколение популярной корейской 4-дверки Hyundai Elantra находится в строю с 2020 года. В 2023-м году эта модель, которая на родине известна как Avante, прошла через обновление, а теперь готовится перебраться уже в восьмую по счету генерацию.

Чего ждать от ее внешности недавно показали независимые цифровые художники, опубликовавшие в Сети первые изображения новой Elantra/Avante без камуфляжа.

Изображения создавались с оглядкой на шпионские фото прототипов этой 4-дверки, которые сейчас проходят доводочные испытания на дорогах общего пользования.

Как видно на получившихся картинках, следующая Elantra (она же Avante) переживет кардинальное внешнее преображение, обзаведясь новой светотехникой с широким горизонтальным блоком дневных ходовых огней спереди и отдельными штрихообразными вставками по краям.

Основной кластер светотехники разместится ниже и будет интегрирован в черные декоративные элементы бампера, а решетка радиатора получит совсем другой вид в сравнении с предшественницей.

Рендер 8 поколения Hyundai Elantra/Avante

Переделке подвергнутся в том числе боковины кузова седана, обзаведясь новыми выштамповками полускрытыми дверными ручками. А корма машины примерит новый фонарь, состоящий из трех узких светодиодных элементов, образующих букву «H», а также «утиный» спойлер багажника и спортивный бампер.

Ожидается что Hyundai Elantra 8 поколения переживет существенные изменения в интерьере, приобретя новейшую мультимедийную систему Pleos Connect. Помимо нее машину ждет появление другой «торпедо» и новой отделки сидений.

Концепт мультимедийной системы Hyundai Pleos

Силовая установка 4-дверки, по слухам, будет основана на 1,6-литровом бензиновом ДВС и получит как простые гибридные исполнения, так и подключаемые.

Презентовать реформенный Hyundai Elatra/Avante собираются уже в 2026 году.