Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и Mercedes-Benz китайцам пока они не стали банкротами

Не секрет, что значительная часть европейской автомобильной промышленности находится в кризисе. Volkswagen, Porsche, Audi и Mercedes-Benz, а также другие бренды, чьи продажи сокращаются, пытаются как можно быстрее выйти из кризиса. Но сделать это получится не у всех.

По словам президента Кильского института мировой экономики Морица Шуларика, ситуация намного серьезнее, чем считалось ранее.

В телеинтервью эксперт из Германии заявил, что крупные немецкие автомобильные бренды, такие как VW, Mercedes-Benz и BMW могут перестать существовать в нынешнем виде уже к 2030 году.

Завод Volkswagen

Всему виной станет кризис, который уже поразил немецкую промышленность. И со временем все становится только хуже.

По словам экономиста, причины основных проблем местного автопрома кроются в переходе к электрификации и трудностями из-за оптимизации расходов и доходов.

Многие компании страдают из-за неспособности внедрять инновации и адаптироваться к глобальным изменениям. Один из таких примеров компания Porsche, недавно потерявшая более 95 процентов прибыли.

Решение проблемы, предлагаемое Шулариком, способно вызвать дрожь у фанатов немецкого автопрома.

По словам экономиста, для местных автомобильных брендов есть свет в конце тоннеля, но только в случае следования по стопам Volvo. То есть, передачи контроля крупным транснациональным корпорациям или китайским инвестиционным группам.