Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили в России дешевле Lada Vesta

В России автомобили Honda не продаются официально с первых чисел января 2022 года, но параллельно импортированные машины этого бренда ввозят на наш рынок с завидным постоянством.

Недавно список предложений этой японской марки в РФ, по признанию ведущих аналитических агентств выпускающей одни из самых крепких машин в мире, пополнился очередной интересной моделью.

Речь идет о седане Honda Envix, неизвестном на нашем рынке. Все потому, что эта 4-дверка является прерогативой исключительно китайского рынка, где выпускается на совместном заводе местной марки Dongfeng и самой «Хонды».

Honda Envix

Автомобиль представляет собой альтернативный вариант модели Honda Crider, которая также создавалась под запросы китайского авторынка, и отличается от нее только внешностью.

Длина седана Honda составляет 4,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам.

В Россию Envix привезли с его литровым бензиновым турбомотором P10A1 мощностью 122 лошадиные силы, которому помогает бесступенчатый «хондовский» вариатор.

Интерьер седана Honda Envix

У седана передний привод, а оснащение машины входит кондиционер, мультимедийная система, система старт-стоп, полуцифровая комбинация приборов и воздуховоды для заднего ряда.

Но еще интереснее выглядит цена такой машины. В Новосибирске один из местных «серых» автосалонов обещает привезти в Россию Honda Enix 2025 года выпуска без пробега за 1 миллион 690 тысяч рублей.

Утверждается, что этот прайс включает в себя не только покупку седана в Китае, но и его доставку в РФ, а также оплату утилизационного сбора и оформление других документов.

Для сравнения, это дешевле, чем в России сейчас стоит седан Lada Vesta в комплектациях Enjoy 24 и Techno 24, за которые по конфигуратору «АвтоВАЗ» на данный момент просит от 1 миллиона 726 тысяч и 1 миллиона 961 тысячи рублей соответственно.