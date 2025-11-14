ДомойАвтоновости сегодняСедан одного из самых «крепких» японских брендов оценили в России дешевле Lada...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили в России дешевле Lada Vesta

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 1200x900 2

В России автомобили Honda не продаются официально с первых чисел января 2022 года, но параллельно импортированные машины этого бренда ввозят на наш рынок с завидным постоянством. 

Недавно список предложений этой японской марки в РФ, по признанию ведущих аналитических агентств выпускающей одни из самых крепких машин в мире, пополнился очередной интересной моделью.

Речь идет о седане Honda Envix, неизвестном на нашем рынке. Все потому, что эта 4-дверка является прерогативой исключительно китайского рынка, где выпускается на совместном заводе местной марки Dongfeng и самой «Хонды».

Копия 1200x900 1 1
Honda Envix

Автомобиль представляет собой альтернативный вариант модели Honda Crider, которая также создавалась под запросы китайского авторынка, и отличается от нее только внешностью.

Длина седана Honda составляет 4,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. 

В Россию Envix привезли с его литровым бензиновым турбомотором P10A1 мощностью 122 лошадиные силы, которому помогает бесступенчатый «хондовский» вариатор.

6ade6ccbbc7c2fe068fc6a09c34b28d9 e1706527340957 large 1
Интерьер седана Honda Envix

У седана передний привод, а оснащение машины входит кондиционер, мультимедийная система, система старт-стоп, полуцифровая комбинация приборов и воздуховоды для заднего ряда. 

Но еще интереснее выглядит цена такой машины. В Новосибирске один из местных «серых» автосалонов обещает привезти в Россию Honda Enix 2025 года выпуска без пробега за 1 миллион 690 тысяч рублей.

Утверждается, что этот прайс включает в себя не только покупку седана в Китае, но и его доставку в РФ, а также оплату утилизационного сбора и оформление других документов.

Для сравнения, это дешевле, чем в России сейчас стоит седан Lada Vesta в комплектациях Enjoy 24 и Techno 24, за которые по конфигуратору «АвтоВАЗ» на данный момент просит от 1 миллиона 726 тысяч и 1 миллиона 961 тысячи рублей соответственно.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi...

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

В России опять продают конкурента Lada Largus от...

Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности...

Новый легковой грузовичок Toyota удивит дизайном и комфортом на...

Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Хардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться...

Кроссоверы, которые надежнее Toyota RAV4

Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для...

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+