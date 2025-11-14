Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Кроссовер Subaru Forester нового поколения был представлен еще в 2023 году, начав свой вояж с США, затем появившись сначала в Европе, а после и в родной Японии. Машина выделилась другим дизайном, но сохранила прежнюю платформу.
На недавней выставке в Токио Subaru представила два концепта под брендом STI – Performance-B STI и Performance-E STI.
Взяв их за основу независимый художник «AutoYa» представил как может выглядеть «шестой» Forester в варианте STI, который мог бы разбавить его специальные версии Wilderness и Hybrid.
Судя по получившимся изображениям, новому Forester STI предстояло бы выделиться на фоне своей классической версии переработанной передней частью кузова, включающей новый бампер, решетку радиатора, воздухозаборник на капоте и другие декоративные элементы.
Гипотетически возможный кроссовер на рендерах также получил новый комплект антрацитовых легкосплавных колесных дисков с Y-образными спицами, малиновые тормозные суппорты, а также другую отделку интерьера с алюминиевыми накладками на педали и разными цветовыми решениями оформления салона.
Впрочем, пока это лишь спекулятивные изображения, не имеющие ничего общего с реальностью. Более того, сам Subaru пока никаким образом не заявлял о том, что рассматривает возможность выпуска STI-версии актуального Forester, сосредоточив свои усилия на совершенно новых, в том числе электрических моделях.