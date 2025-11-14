Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Кроссовер Subaru Forester нового поколения был представлен еще в 2023 году, начав свой вояж с США, затем появившись сначала в Европе, а после и в родной Японии. Машина выделилась другим дизайном, но сохранила прежнюю платформу.

На недавней выставке в Токио Subaru представила два концепта под брендом STI – Performance-B STI и Performance-E STI.

Взяв их за основу независимый художник «AutoYa» представил как может выглядеть «шестой» Forester в варианте STI, который мог бы разбавить его специальные версии Wilderness и Hybrid.

Рендер Subaru Forester STI

Судя по получившимся изображениям, новому Forester STI предстояло бы выделиться на фоне своей классической версии переработанной передней частью кузова, включающей новый бампер, решетку радиатора, воздухозаборник на капоте и другие декоративные элементы.

Слева – рендер Subaru Forester STI, справа – фотография обычного Forester 6 поколения

Гипотетически возможный кроссовер на рендерах также получил новый комплект антрацитовых легкосплавных колесных дисков с Y-образными спицами, малиновые тормозные суппорты, а также другую отделку интерьера с алюминиевыми накладками на педали и разными цветовыми решениями оформления салона.

Рендеры интерьера Subaru Forester STI

Впрочем, пока это лишь спекулятивные изображения, не имеющие ничего общего с реальностью. Более того, сам Subaru пока никаким образом не заявлял о том, что рассматривает возможность выпуска STI-версии актуального Forester, сосредоточив свои усилия на совершенно новых, в том числе электрических моделях.