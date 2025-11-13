В России опять продают конкурента Lada Largus от Renault

В 2017 году компания Renault вывела в продажу в России компактвэн Dokker, который на других рынках был известен как Lodgy. Машина позиционировалась как соперник российского Lada Largus и представляла собой автомобиль схожего формата за относительно небольшие деньги.

Летом 2020 года французский автопроизводитель принял решение остановить продажи Dokker/Lodgy на российском рынке, но, судя по информации из классифайдов, эта модель вернулась в нашу страну и сейчас снова продается у дилеров.

Renault Lodgy

Реализацией новых Renault Lodgy занимаются «серые» автосалоны в Приморском крае (город Хабаровск). За новые французские компактвэны, оснащенные 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 85 лошадиных сил, механической коробкой передач и системой переднего привода они просят 2 миллиона 800 тысяч рублей. Машины доступны как в «живом» виде, так и под заказ.

Интерьер Renault Lodgy

Арсенал таких машин включает в себя тканевый салон, кондиционер, лимитер скорости, электрические стеклоподъемники всех дверей, складные столики, интегрированные в спинки передних кресел, а также откидываемый третий ряд сидений, позволяющий при необходимости уместить внутри автомобилей до семи человек.