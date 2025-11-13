Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

ДомойАвтоновости сегодняNissan готовит собственный аналог Lada Largus

Текст: Ростислав Архипов
Многолетнее сотрудничество компаний Renault и Nissan продолжает рождать новые общие модели и стратегии для бизнеса на развивающихся рынках. 

На этот раз автопроизводители хотят задействовать «реношный» суббренд Dacia, который имеет в своем портфолио практичный универсал Jogger. Машину можно считать аналогом Lada Largus и преемником Logan MCV, легшего в основу этой российской модели.

По информации немецкого издания «Autobild», Nissan собирается выпустить бейдж-инжиниринговую копию Dacia Jogger, но с собственным названием и логотипом. 

Обновленный Dacia Jogger

Длина универсала «Ниссан», скопированного с модели бюджетной субмарки Renault, должна повторить оригинал, растянувшись до 4,55-метра. 

Как и оригинальному Jogger, его японскому аналогу предстоит стать идеальным балансом между семейным автомобилем и небольшим фургоном, умещая внутри до семи человек.

Помимо технической части новая модель Nissan должна перенять у Dacia ее внешность, но с рядом небольших доработок, которые, по слухам, будут сконцентрированы только на декоре. 

Обновленный Dacia Jogger

Под капотом универсала с большой долей вероятности расположатся литровый турбомотор TCe на 100 лошадиных сил, 1,2-литровый «наддувный» двигатель на 120 л.с., а также биотопливный мотор. Будет у машины даже гибридная модификация, повторяющая по оснащению актуальные кроссоверы Dacia Bigster и Duster.

Сроки выхода нового универсала Nissan в продажу пока не раскрываются. 

ИСТОЧНИК:Autobild

