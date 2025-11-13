ДомойАвтоновости сегодняСледующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 13 в 07.20.36

Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовит новое поколение легендарного Golf, который на этот раз может пережить кардинальную трансформацию. Ожидается, что машина станет полностью электрической, но для отдельных рынков у «Гольфа» все же могут сохраниться ДВС.

Цифровой дизайнер «Theottle» предполагает, что новый Golf с двигателем внутреннего сгорания с точки зрения внешности может оказаться прообразом китайской разновидности Volkswagen Passat Pro, выпуском которого занимается совместное предприятие SAIC-VW в «Поднебесной».

IrYCCw5tLU 1
Volkswagen Passat Pro

Машина на опубликованных рендерах переняла у китайского седана форму передних фар и бампер с необычной «ячеистой» решеткой радиатора и крупными декоративными воздуховодами из глянцевого пластика по бокам. 

Снимок экрана 2025 11 13 в 07.05.47
Volkswagen Golf нового поколения (неофициальный рендер)

При этом корма хэтчбека отличилась от китайской 4-дверки кардинальным образом, обзаведясь классическими многоугольными фонарями, не связанными друг с другом светящейся перемычкой, и простым по форме бампером.

Каким окажется техническое оснащение следующего Golf пока сказать сложно. Ранее в интернете появлялась информация о том, что электрический вариант этой модели будет разработан на архитектуре SSP.

Снимок экрана 2025 11 13 в 07.06.01
Volkswagen Golf нового поколения (неофициальный рендер)

Платформа поддерживает крупные по емкости аккумуляторы, и за счет небольшого веса позволит реформенному немецкому хэтчбеку проезжать без подзарядки до 700 км. 

О том, какие двигатели готовят для альтернативного VW Golf, работающего от ДВС, сведений пока нет.

Премьера новой генерации одной из самых знаменитых немецких моделей в мире может состояться в 2028 году.

Фото:Theottle

