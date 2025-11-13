Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовит новое поколение легендарного Golf, который на этот раз может пережить кардинальную трансформацию. Ожидается, что машина станет полностью электрической, но для отдельных рынков у «Гольфа» все же могут сохраниться ДВС.

Цифровой дизайнер «Theottle» предполагает, что новый Golf с двигателем внутреннего сгорания с точки зрения внешности может оказаться прообразом китайской разновидности Volkswagen Passat Pro, выпуском которого занимается совместное предприятие SAIC-VW в «Поднебесной».

Volkswagen Passat Pro

Машина на опубликованных рендерах переняла у китайского седана форму передних фар и бампер с необычной «ячеистой» решеткой радиатора и крупными декоративными воздуховодами из глянцевого пластика по бокам.

Volkswagen Golf нового поколения (неофициальный рендер)

При этом корма хэтчбека отличилась от китайской 4-дверки кардинальным образом, обзаведясь классическими многоугольными фонарями, не связанными друг с другом светящейся перемычкой, и простым по форме бампером.

Каким окажется техническое оснащение следующего Golf пока сказать сложно. Ранее в интернете появлялась информация о том, что электрический вариант этой модели будет разработан на архитектуре SSP.

Volkswagen Golf нового поколения (неофициальный рендер)

Платформа поддерживает крупные по емкости аккумуляторы, и за счет небольшого веса позволит реформенному немецкому хэтчбеку проезжать без подзарядки до 700 км.

О том, какие двигатели готовят для альтернативного VW Golf, работающего от ДВС, сведений пока нет.

Премьера новой генерации одной из самых знаменитых немецких моделей в мире может состояться в 2028 году.