ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для бездорожья

Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для бездорожья

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
251112 30024 1 Zl7vt

В октябре этого года Suzuki обновила базовую 3-дверную версию своего внедорожника Jimny в Японии, расширив ее возможности благодаря улучшенному оснащению. А теперь сторонняя фирма «Fusion by Spiegel», имеющая богатый опыт в доработке таких машин, представила собственный комплект модернизации для короткого «Джимни».

Кардинальных перемен в дизайн внедорожника внесено не было. Авторы боди-кита ограничились лишь заменой решетки радиатора, которая в новом виде приобрела сотовый рисунок. 

251112 30024 2 OVeFt

Пластиковые бамперы были демонтированы, место которых заняли силовые металлические балки с интегрированными в них противотуманками, а под днищем расположилась металлическая защитная пластина. 

Дополнительно 3-дверному внедорожнику оказались положены 15-дюймовые черные колесные диски, обутые в покрышки Toyo Open Country R/T для лучшей проходимости в сложных дорожных условиях.

251112 30024 3 penIt 1
Интерьер Suzuki Jimny в версии Fusion by Spiegel

В салоне «Fusion by Spiegel» предлагает для Suzuki Jimny пакет отделки из состаренной кожи, доступный в темно-коричневом и верблюжьем цветах.

251112 30024 4 hgauk 1
Интерьер Suzuki Jimny в версии Fusion by Spiegel

Материалы в стиле ретро также добавлены на поручень со стороны пассажира, дверные ручки, рычаг ручного тормоза и пряжку ремня безопасности. 

Что касается техники машины, для нее модернизация не предусмотрена и 3-дверный внедорожник продолжит даже в этой версии предлагаться с малообъемным атмосферным бензиновым мотором мощностью чуть выше 100 лошадиных сил. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Fusion by Spiegel

Читайте также:

Последние новости:

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд...

Популярный семейный кроссовер Nissan показали в новом виде

У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия...

Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда...

Популярный большой кроссовер Honda Pilot показался в рестайлинг-версии

В Mitsubishi заявили, что кроссовер ASX, созданный из...

Британский бизнесмен купил 240 последних классических Land Rover...

«Гостиничный номер на колесах» на базе микровэна Daihatsu...

Новая Mazda2 может оказаться мини-копией кроссовера CX-5 

Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на...

Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского...

Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру...

Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты...

Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser...

Один из самых качественных хэтчбеков в мире не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+