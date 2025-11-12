Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для бездорожья

В октябре этого года Suzuki обновила базовую 3-дверную версию своего внедорожника Jimny в Японии, расширив ее возможности благодаря улучшенному оснащению. А теперь сторонняя фирма «Fusion by Spiegel», имеющая богатый опыт в доработке таких машин, представила собственный комплект модернизации для короткого «Джимни».

Кардинальных перемен в дизайн внедорожника внесено не было. Авторы боди-кита ограничились лишь заменой решетки радиатора, которая в новом виде приобрела сотовый рисунок.

Пластиковые бамперы были демонтированы, место которых заняли силовые металлические балки с интегрированными в них противотуманками, а под днищем расположилась металлическая защитная пластина.

Дополнительно 3-дверному внедорожнику оказались положены 15-дюймовые черные колесные диски, обутые в покрышки Toyo Open Country R/T для лучшей проходимости в сложных дорожных условиях.

Интерьер Suzuki Jimny в версии Fusion by Spiegel

В салоне «Fusion by Spiegel» предлагает для Suzuki Jimny пакет отделки из состаренной кожи, доступный в темно-коричневом и верблюжьем цветах.

Материалы в стиле ретро также добавлены на поручень со стороны пассажира, дверные ручки, рычаг ручного тормоза и пряжку ремня безопасности.

Что касается техники машины, для нее модернизация не предусмотрена и 3-дверный внедорожник продолжит даже в этой версии предлагаться с малообъемным атмосферным бензиновым мотором мощностью чуть выше 100 лошадиных сил.