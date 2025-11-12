У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия от Premcar

Компания Nissan готовится к премьере нового поколения пикапа Navara. Машину представят уже совсем скоро – 19 ноября. А пока о ней появляется все больше важных подробностей.
Накануне австралийская компания Premcar сообщила о том, что Nissan обратился к ней для настройки подвески новой генерации «Навары». Более того, между брендами подписан контракт, который, скорее всего, вновь предполагает выпуск экстремальной версии Navara Warrior.
Напомним, нынешние модели Premcar и Nissan с приставкой к названию Warrior отличаются увеличенным дорожным просветом, переработанной подвеской и укороченными свесами, обеспечивающими таким машинам продвинутые характеристики на бездорожье.
Что касается новой генерации Navara, то оно окажется тесно связано с актуальным Mitsubishi L200/Triton. Машина будет оснащена 2,4-литровым турбодизельным 4-цилиндровым мотором «Митсубиши» мощностью 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента. Это немного улучшенные показатели в сравнении с актуальной «Наварой».
Ожидается, что Nissan обеспечит реформенному пикапу уникальный дизайн передней и задней частей кузова, но кабина, двери, капот и боковые панели, скорее всего, будут срисованы с нынешнего Mitsubishi L200/Triton.
Учитывая близкое родство моделей, Nissan может полностью отказаться от пружинной задней подвески, а также унаследовать у Mitsubishi систему полного привода Super-Select.