У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия от Premcar

Компания Nissan готовится к премьере нового поколения пикапа Navara. Машину представят уже совсем скоро – 19 ноября. А пока о ней появляется все больше важных подробностей.

Накануне австралийская компания Premcar сообщила о том, что Nissan обратился к ней для настройки подвески новой генерации «Навары». Более того, между брендами подписан контракт, который, скорее всего, вновь предполагает выпуск экстремальной версии Navara Warrior.

Тестовый прототип нового поколения Nissan Navara

Напомним, нынешние модели Premcar и Nissan с приставкой к названию Warrior отличаются увеличенным дорожным просветом, переработанной подвеской и укороченными свесами, обеспечивающими таким машинам продвинутые характеристики на бездорожье.

Что касается новой генерации Navara, то оно окажется тесно связано с актуальным Mitsubishi L200/Triton. Машина будет оснащена 2,4-литровым турбодизельным 4-цилиндровым мотором «Митсубиши» мощностью 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента. Это немного улучшенные показатели в сравнении с актуальной «Наварой».

Тестовый прототип нового поколения Nissan Navara

Ожидается, что Nissan обеспечит реформенному пикапу уникальный дизайн передней и задней частей кузова, но кабина, двери, капот и боковые панели, скорее всего, будут срисованы с нынешнего Mitsubishi L200/Triton.

Учитывая близкое родство моделей, Nissan может полностью отказаться от пружинной задней подвески, а также унаследовать у Mitsubishi систему полного привода Super-Select.