Автоновости сегодня
У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия от Premcar

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
nissan navara 2027 render 1 1745381116316 1745381116494692218200

Компания Nissan готовится к премьере нового поколения пикапа Navara. Машину представят уже совсем скоро – 19 ноября. А пока о ней появляется все больше важных подробностей.

Накануне австралийская компания Premcar сообщила о том, что Nissan обратился к ней для настройки подвески новой генерации «Навары». Более того, между брендами подписан контракт, который, скорее всего, вновь предполагает выпуск экстремальной версии Navara Warrior.

2025 11 2026 nissan navara 1
Тестовый прототип нового поколения Nissan Navara

Напомним, нынешние модели Premcar и Nissan с приставкой к названию Warrior отличаются увеличенным дорожным просветом, переработанной подвеской и укороченными свесами, обеспечивающими таким машинам продвинутые характеристики на бездорожье. 

Что касается новой генерации Navara, то оно окажется тесно связано с актуальным Mitsubishi L200/Triton. Машина будет оснащена 2,4-литровым турбодизельным 4-цилиндровым мотором «Митсубиши» мощностью 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента. Это немного улучшенные показатели в сравнении с актуальной «Наварой». 

2026 nissan navara 2
Тестовый прототип нового поколения Nissan Navara

Ожидается, что Nissan обеспечит реформенному пикапу уникальный дизайн передней и задней частей кузова, но кабина, двери, капот и боковые панели, скорее всего, будут срисованы с нынешнего Mitsubishi L200/Triton.

Учитывая близкое родство моделей, Nissan может полностью отказаться от пружинной задней подвески, а также унаследовать у Mitsubishi систему полного привода Super-Select. 

Фото:AutoYa, Nissan

