Популярный большой кроссовер Honda Pilot показался в рестайлинг-версии

Разработка обновленного Honda Pilot идет полным ходом. Сначала машина была замечена в виде прототипа на первых тестах, а теперь ее впервые показали на неофициальных рендерах.

Автором изображений оказался известный цифровой художник «AutoYa», полагающий, что с рестайлингом «Пилот» может ждать существенная трансформация как внешней стороны, так и внутренней.

Основные перемены в экстерьере крупного японского SUV должны затронуть его решетку радиатора, которая сменит внутренний рисунок и вместо шестиугольной получит прямоугольную форму, а также конструкцию бамперов.

Слева рендер лицевой части обновленного Honda Pilot, справа – фото актуального кроссовера

Корму автомобиля на рендерах не показали, но в этой части кузова можно ждать появления других задних фонарей и, возможно, слегка перелицованной двери багажника.

А вот что поменяется и серьезно, так это интерьер машины. В обновленном Pilot может дебютировать необычная широкоформатная цифровая приборная панель, визуально скрещенная с тачскрином мультимедийной системы.

Рендер интерьера нового Honda Pilot

Агрегатная составляющая реформенной модели, скорее всего, останется без изменений. Единственные доработки, которые, по слухам, будут внесены в проект нового Pilot, включат в себя модернизированную подвеску и рулевое управление.

Официальный дебют рестайлингового Honda Pilot может состояться ближе к 2027 году.