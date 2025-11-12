ДомойАвтоновости сегодняПопулярный большой кроссовер Honda Pilot показался в рестайлинг-версии

Популярный большой кроссовер Honda Pilot показался в рестайлинг-версии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2027 honda pilot arrives in fantasy land with updates inside and out 5 1

Разработка обновленного Honda Pilot идет полным ходом. Сначала машина была замечена в виде прототипа на первых тестах, а теперь ее впервые показали на неофициальных рендерах.

Автором изображений оказался известный цифровой художник «AutoYa», полагающий, что с рестайлингом «Пилот» может ждать существенная трансформация как внешней стороны, так и внутренней.

Основные перемены в экстерьере крупного японского SUV должны затронуть его решетку радиатора, которая сменит внутренний рисунок и вместо шестиугольной получит прямоугольную форму, а также конструкцию бамперов.

2027 honda pilot arrives in fantasy land with updates inside and out 4 1
Слева рендер лицевой части обновленного Honda Pilot, справа – фото актуального кроссовера

Корму автомобиля на рендерах не показали, но в этой части кузова можно ждать появления других задних фонарей и, возможно, слегка перелицованной двери багажника.

А вот что поменяется и серьезно, так это интерьер машины. В обновленном Pilot может дебютировать необычная широкоформатная цифровая приборная панель, визуально скрещенная с тачскрином мультимедийной системы.

2027 honda pilot arrives in fantasy land with updates inside and out 2 1
Рендер интерьера нового Honda Pilot

Агрегатная составляющая реформенной модели, скорее всего, останется без изменений. Единственные доработки, которые, по слухам, будут внесены в проект нового Pilot, включат в себя модернизированную подвеску и рулевое управление.

Официальный дебют рестайлингового Honda Pilot может состояться ближе к 2027 году. 

Фото:AutoYa.info

